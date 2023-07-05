جهاد تبیین مقدمه لازم و قطعی امر به معروف و نهی از منکر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، احمد وحیدی وزیر کشور در نشست دوره توانمندسازی جهادگران تبیین در عرصه عفاف و حجاب، گفت: تشکر می‌کنم که سازمان بسیج مستضعفین، موضوع تبیین را به عنوان یک دستور کار جدی در دستور کار بسیج قرار دادند.

وی با بیان اینکه موضوع تبیین از مهمترین وظایف امروزی ماست، ادامه داد: در جنگ پیچیده ترکیبی و جنگ شناختی دشمن قرار داریم به گونه‌ای که در اغتشاشات شاهد طراحی دقیق دشمن، میانداری گروهک‌های منفور و پیاده نظامی بودیم که بخش اعظم آن به خاطر فقدان شناخت و اسیر شدن در فضای مجازی بود.

وزیر کشور با تاکید بر فریضه امر به معروف و نهی از منکر، اضافه کرد: جهاد تبیین می‌خواهد معروفات و منکرات را بشناساند تا به گونه‌ای نشود که به منکر امر و از معروف بازداشته شود.

وی اذعان داشت: جهاد تبیین زمانی محقق می‌شود که مبانی فکری، عقیدتی و اندیشه‌ای یک موضوع را به طور کامل روشن کرده باشیم. در این صورت ذهن‌های فکور و حقیقت جو، در برابر آن تسلیم خواهند شد.

وزیر کشور با بیان اینکه کشورهای غربی، مساله حجاب را به یک موضوع سیاسی تبدیل کرده اند، گفت: چرا برخی کشورهای غربی داشتن حجاب را ممنوع می‌کنند؟ برای اینکه حجاب یک مساله تمدنی است.

وحیدی با بیان اینکه جایگاه زن در تقابل تمدنی بسیار مهم است، اظهار کرد: انقلاب اسلامی برای نجات انسان از دست شیاطین آمده است، در قانون اساسی هم تاکید شده که هدف انقلاب اسلامی، سعادت بشر است.

وی افزود: یک طرف ماجرا انقلاب اسلامی است که در اوج علو و بلندی جایگاه به دنبال نجات بشر است و طرف دیگر، برعکس آن عمل می‌کند.

وزیر کشور با بیان اینکه غرب به دنبال تئوریزه کردن برهنگی است، تصریح کرد: فمینیسم جریان به افول بردن زن، مادر و خانواده و مکتبی زن ستیز است اما امروز خود را مدافع حقوق زن معرفی می‌کند.

وحیدی با بیان اینکه اصل حجاب در همه ملت‌ها پذیرفته شده است، ادامه داد: با همه این تلاش‌ها برای تئوریزه کردن برهنگی، به خاطر فطرت اولیه بشر هنوز نتوانسته اند این مساله را حل کنند و حجاب در کشورهای غربی تا حدی پذیرفته شده است. پوشش یک امر فطری است که به عنوان عرف در همه جوامع برقرار است که البته با توجه به اکمل بودن اسلام، در این زمینه هم دستورات کاملی دارد.

وی با بیان اینکه پشت سر عمده این جریانات، صهیونیست‌ها قرار دارند، گفت: آنها می‌دانند اگر بخواهند با انقلاب اسلامی ایران برخورد کنند، باید از این طریق وارد شوند.

وزیر کشور با تاکید بر اینکه بانوان ایران، عفیف و عزیز هستند، افزود: بحث حجاب و عفاف یک مساله سیاسی است و جامعه را از حد درگیر بودن از لذایذ سیاسی خارج می‌کند تا بتواند به عالی‌ترین حد مساله سیاست بپردازند؛ این دقیقاً خلاف آن چیزی است که علیه جمهوری اسلامی ترسیم می‌کنند.

وحیدی اظهار کرد: حجاب یک امر شرعی و قانونی است و جمهوری اسلامی هم برای یک سیاست متعالی و برای سیاست برتر، حجاب و عفاف را دنبال می‌کند. این موضوع برای جمهوری اسلامی یک نقطه مثبت است که مردم به سیاست فکر کنند، برخی این نظر را دارند که مردم ایران در حوزه سیاست، جزو آگاه‌ترین ها در جهان هستند.

وی با اشاره به مردم کشورمان گفت: افتخار جمهوری اسلامی ایران است که چشمان تیز بین مردم، نسبت به مسائل حساس است.

وزیر کشور با بیان اینکه زیست عفیفانه باعث این اندیشه است، گفت: حتی کودکان هم در ایران به مسائل سیاسی آگاهی دارند.

وحیدی افزود: دشمن در جنگ ترکیبی به حوزه عفاف و حجاب نظر دارد. از این رو در وهله نخست به دنبال رفتار انفعالی ما است.

وی ادامه داد: عملیات روانی دشمن مبنی بر از دست رفتن حجاب، ایجاد هراس نسبت به امر به معروف و نهی از منکر و قوت قلب دادن به طرف مقابل، رویکردی است که سرویس اطلاعاتی خارجی برای انفعال ما دنبال می‌کند.

وزیر کشور اضافه کرد: باید بین افرادی که ناآگاهانه حرکتی انجام می‌دهند و افرادی که تعمدانه و تحت هدایت سرویس‌های جاسوسی خارجی فعالیت می‌کنند، تفکیک قائل شد.

وحیدی در پایان تاکید کرد: باید برای حل مشکلات اجتماعی و تهاجم فرهنگی برنامه داشته باشیم و در موضع انفعال قرار نگیریم.