به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان می توانند با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش به دفترچه سوالات آزمون سراسری دسترسی داشته باشند.

دفترچه‌های سؤالات آزمون اختصاصی گروه علوم ریاضی و فنی کنکور ۱۴۰۲ در این لینک https://www8.sanjesh.org/download/1402/sar/qtir/riazi/121-A.pdf و این لینک https://www8.sanjesh.org/download/1402/sar/qtir/riazi/122-A.pdf در سایت سازمان سنجش منتشر شده است.

دفترچه‌ سؤالات آزمون اختصاصی گروه علوم انسانی کنکور ۱۴۰۲ در این لینک https://www8.sanjesh.org/download/1402/sar/qtir/ensani/321-A.pdf در سایت سازمان سنجش منتشر شده است.

دفترچه‌ سؤالات آزمون اختصاصی گروه علوم انسانی کنکور ۱۴۰۲ ویژه دیپله های علوم و معارف اسلامی در این لینک https://www8.sanjesh.org/download/1402/sar/qtir/ensani/323-E.pdf در سایت سازمان سنجش منتشر شده است.

نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ در ۴۱۷ شهرستان و بخش مختلف کشور و یک هزار و ۹۵۵ حوزه فرعی با برگزاری آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی و گروه آزمایشی علوم انسانی از صبح امروز چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۲ آغاز شده است.

نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ با برگزاری آزمون اختصاصی گروه آزمایشی هنر در بعدازظهر چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۲ و آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی در صبح پنجشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۲ و آزمون گروه آزمایشی زبان‌های خارجی: بعدازظهر پنجشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۲ ادامه می‌یابد.

در نوبت دوم کنکور سراسری سال ۱۴۰۲ تعداد یک میلیون و ۱۱۹ هزار و ۴۳۶ نفر ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۶۸۷ هزار و ۴۲۰ نفر معادل ۶۱ درصد زن و تعداد ۴۳۲ هزار و ۱۶ نفر معادل ۳۹ درصد مرد هستند.