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کد مطلب 5828648
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۱۴ تیر ۱۴۰۲، ۱۸:۲۷

مدح خوانی دلنشین مصطفی راغب در وصف امیرالمومنین(ع)

مدح خوانی دلنشین مصطفی راغب در وصف امیرالمومنین(ع)

مدح خوانی فوق العاده زیبا ودلنشین مصطفی راغب دروصف امیرالمومنین علی(علیه السلام) را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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    نظرات

    • IR ۰۰:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۴/۱۷
      2 0
      پاسخ
      عالی

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