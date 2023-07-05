دریافت 24 MB کد مطلب 5828648 https://mehrnews.com/x32yC2 ۱۴ تیر ۱۴۰۲، ۱۸:۲۷ کد مطلب 5828648 فیلم دین و آیین فیلم دین و آیین ۱۴ تیر ۱۴۰۲، ۱۸:۲۷ مدح خوانی دلنشین مصطفی راغب در وصف امیرالمومنین(ع) مدح خوانی فوق العاده زیبا ودلنشین مصطفی راغب دروصف امیرالمومنین علی(علیه السلام) را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط اجرای برنامه توسط ۲۰ مداح و شاعر با زبانهای مختلف در قم غفلت از غدیر واقعه کربلا را رقم زد استقبال بینظیر از جشن بزرگ عید غدیر در محوطه کاخ مروارید برچسبها نوحه و مداحی امیرالمومنین(ع) امام علی(ع) عید سعید غدیرخم
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