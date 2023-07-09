عملکرد آماری ایران مقابل آرژانتین/ شریفی امتیارآورترین بازیکن

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سوم و پایانی مرحله مقدماتی لیگ ملت‌ها ۲۰۲۳ از ۱۳ تا ۱۹ تیرماه با ۳۲ مسابقه در دو شهر آناهایم آمریکا و پاسای فیلیپین پیگیری می‌شود.

تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۳:۳۰ دقیقه بامداد امروز (یکشنبه ۱۸ تیر) در سومین بازی خود در هفته سوم لیگ ملت‌ها به مصاف آرژانتین رفت و ۳ بر ۲ مغلوب حریف شد.

مرتضی شریفی با کسب ۱۶ امتیاز عنوان امتیازآورترین بازیکن ایران در این مسابقه را به دست آورد و آگوستین لوزر بازیکن تیم آرژانتین با ۲۱ امتیاز بهترین بازیکن این دیدار بود.

تیم ملی والیبال ایران در مجموع ست‌های این مسابقه ۱۰۹ امتیاز کسب کرد که به ترتیب ۵۳ پوئن در حمله، ۱۳ امتیاز در دفاع، ۳ پوئن سرویس و ۴۰ امتیاز از اشتباهات بازیکنان آرژانتین بود.

بازیکنان تیم ملی آرژانتین نیز در مجموع ست‌های این مسابقه ۱۲۱ امتیاز کسب کردند که شامل ۶۵ امتیاز حمله، ۱۴ دفاع، ۵ پوئن سرویس و ۳۷ امتیاز از اشتباهات بازیکنان تیم ایران بود.

تیم ملی والیبال ایران در اولین دقایق بامداد روز دوشنبه ۱۹ تیرماه در سومین و آخرین مسابقه خود هفته سوم لیگ ملت‌ها در آناهایم برابر کوبا صف‌آرایی می‌کند.