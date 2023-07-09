به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، هانا مالیار، معاون وزیر دفاع اوکراین در پستی تلگرامی اقرار کرد که نیروهای کی‌یف پارسال با هدف مختل کردن آماد و پشتیبانی روس‌ها، به پل کریمه معروف به پل «کِرچ» حمله کرده بودند.

مالیار نوشت: ۲۳۷ روز از نخستین انفجار در پل کریمه برای مختل کردن لجستیک روسیه می‌گذرد.

رژیم کی‌یف تا پیش از این از پذیرفتن مسئولیت حمله به پل ۱۹ کیلومتری کریمه خودداری کرده بود؛ پلی که بزرگ‌ترین پل اروپا بوده و شبه‌جزیره کریمه را به منطقه کراسنودار روسیه متصل می‌کند. کریمه در مارس ۲۰۱۴ پس از برگزاری همه‌پرسی و موافقت ۹۶درصدی ساکنان این شبه جزیره، به روسیه الحاق شد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در ماه مه ۲۰۱۸ پل کریمه را افتتاح کرد.

یک کامیون هشتم اکتبر 2022 (16 مهر 1401) در حال حرکت روی پل کریمه منفجر شد. در این حادثه هفت تانکر سوخت سوار بر قطاری باری در خط آهن مجاور پل، طعمه حریق شد. سه نفر نیز کشته شدند. پوتین حمله به پل کریمه را «اقدام تروریستی» با هدف تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی توصیف کرد.

مقامات روسیه بلافاصله پس از این حمله، با اتخاذ تدابیری نسبت به ترمیم خسارت و حصول اطمینان از تردد و ترافیک پایدار بین کریمه و منطقه کراسنودار، اقدام کردند. پوتین دیشب با امضای فرمانی تدابیر امنیتی برای محموله‌هایی که از تنگه کرچ عبور می‌کنند را افزایش داد.

در زمان انفجار پل کریمه، مقامات اوکراین از جمله ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور این کشور با انتشار پست‌هایی مملو از «ایموجی‌» و بدون اشاره مستقیم، به این حمله تروریستی اشاره و به نوعی به آن اذعان کردند. میخائیل پودولیاک، مشاور زلنسکی در آن برهه گفت که حمله به پل کریمه «تازه شروع ماجرا بوده و هر سازه غیرقانونی باید تخریب و هر شیء به سرقت رفته‌ای باید به اوکراین بازگردانده شود.»

دو مقام ارشد اوکراینی هم به نیویورک‌تایمز گفته بودند که سرویس اطلاعات اوکراین پشت پرده حمله به پل کریمه بوده است. سرویس امنیت فدرال روسیه(اف‌اس‌بی) یک هفته پس از حمله اعلام کرد که اداره مرکزی اطلاعات وزارت دفاع اوکراین، این حمله را تدارک دیده است. این نهاد همچنین اعلام کرد که «وسیله انفجاری در رول‌های پلاستیک جاسازی و از شهر بندری اودسا به شهر روسه در بلغارستان منتقل شده است.»