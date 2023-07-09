به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نخستین جشنواره بینالمللی فیلم «حوا»، نمایش فیلمهای بلند سینمایی، مستند و کوتاه داستانی نخستین جشنواره بینالمللی فیلم «حوا» از روز سه شنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۲ در سینما فرهنگ محل برگزاری جشنواره در شهر تهران آغاز میشود.
این سینما با اکران آثار سینمای ایران و برگزاری نشستهای سینمایی در سالنهای یک و ۲ و فیلمهای بینالملل و همچنین برگزاری نشستهای تخصصی جشنواره با موضوع «زن و خانواده» در سالن شماره سه از ۲۰ تا ۲۲ تیر ماه میزبان عموم علاقهمندان به سینما است. برگزیدگان جشنواره نیز طی مراسمی روز جمعه ۲۳ تیر معرفی خواهند شد.
همچنین همزمان با آغاز نخستین جشنواره بینالمللی فیلم «حوا» در استانهای مختلف کشور و در آستانه برگزاری در استان تهران، تیزر این رویداد منتشر شد. این تیزر که در همخوانی با هویت بصری جشنواره طراحی و ساخته شده، بر نقش مؤثر زنان و مادران در خانواده در قالب قصهای تصویری تاکید و توسط پیمان امیری ساخته شده است.
نخستین جشنواره بینالمللی فیلم «حوا» به همت بنیاد بینالمللی گوهرشاد و به دبیری مهدیه سادات محور تا ۲۳ تیر ماه سال جاری در سطح کشور و از ۲۰ تا ۲۳ در تهران برگزار میشود. این رویداد محوریت موضوع زنان و خانواده را در دستور کار خود دارد و با همکاری مراکز و سازمانهای فرهنگی مختلف فعالیت خود را دنبال میکند.
تماشای آثار جشنواره برای عموم مردم آزاد و رایگان است.
نظر شما