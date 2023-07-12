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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۱:۰۷

داوران ۲ بخش جشنواره فیلم «حوا» معرفی شدند

داوران ۲ بخش جشنواره فیلم «حوا» معرفی شدند

داوران فیلم‌های سینمایی و آثار مستند جشنواره فیلم «حوا» معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی نخستین جشنواره فیلم «حوا»، داوران فیلم‌های سینمایی و آثار مستند نخستین جشنواره بین‌المللی فیلم «حوا» معرفی شدند.

داریوش ارجمند، بهروز افخمی، پوران درخشنده، پرویز شیخ‌طادی و رسول صدرعاملی داورانی هستند که فیلم‌های بلند سینمایی و مصطفی رزاق کریمی، مرتضی شعبانی، حامد شکیبانیا، مهناز مظاهری و محسن یزدی مستندهای راه یافته به بخش ملی این دوره از جشنواره را ارزیابی خواهند کرد.

نخستین جشنواره بین‌المللی فیلم «حوا» به همت بنیاد بین‌المللی گوهرشاد و به دبیری مهدیه سادات محور تا ۲۳ تیر ماه سال جاری در سطح کشور و از ۲۰ تا ۲۳ تیر ماه در تهران برگزار خواهد شد. این رویداد محوریت موضوع زنان و خانواده را در دستور کار خود دارد و با همکاری مراکز و سازمان‌های فرهنگی مختلف فعالیت خود را دنبال می‌کند.

مخاطبان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جشنواره بین‌المللی فیلم «حوا» به درگاه www.Havvafilmfestival.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 5834458
زهرا منصوری

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