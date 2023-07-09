به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه تفاهم نامه همکاری‌های مشترک استان البرز با بزرگترین شرکت ساختمانی چین (سی آر ای سی) برای توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل البرز امضا شد.

در این تفاهم نامه که با امضای مجتبی عبداللهی استاندار البرز و شرکت سی آر ای سی منعقد شد، استاندار البرز اظهار کرد: تکمیل تمامی خطوط قطار شهری کرج و توسعه آن به شهر فردیس و همچنین احداث کمربند جنوبی شهر کرج به منظور کاهش بار ترافیکی و گشایش گره‌های کور تردد خودروها در آزادراه تهران - کرج از جمله موارد مورد توافق بود.

شایان ذکر است که طی چند مرحله حضور این هیأت سرمایه‌گذاری در استان البرز پس از بررسی‌های انجام شده و تبیین و تشریح زمینه‌های همکاری از سوی استاندار البرز، موافقت اولیه با این هیأت صورت گرفته بود.

همچنین استاندار البرز در دیدار با استاندار استان سین کیانگ چین، ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در البرز را معرفی کرده و خواستار توسعه روابط در حوزه‌های مختلف با این استان شد.

استاندار سین کیانگ نیز از عبداللهی استاندار البرز به صورت رسمی برای گسترش همکاری‌ها و برپایی نمایشگاه مشترک دعوت کرد.

عبداللهی در دیدار با دیگر هیأت عالی اقتصادی کشور چین نیز در خصوص همکاری در حوزه‌های فناوری نوین، آی تی، توسعه شهرک‌های صنعتی دیدار و گفتگو کرد.