۹۰هزار تن گندم از زارعان آذربایجان غربی خریداری شد

خسرو شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در ۶۷ مرکز خرید در مناطق مختلف استان شروع شده و در صورت نیاز تعداد مراکز نیز قابل افزایش است.

وی در خصوص قیمت نهایی گندم نیز اظهار کرد: قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری ۱۵۰ هزار ریال برای هر کیلوگرم نرخ گذاری و تعیین شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی ادامه داد: طبق بررسی‌های صورت گرفته، نرخ جدید خرید تضمینی گندم به زودی در تمامی مرکز خرید اعمال می‌شود.

وی اضافه کرد: با تعیین نرخ جدید خرید تضمینی گندم به زودی و بر اساس اولویت، پرداخت مطالبه گندم کاران استان نیز آغاز می‌شود.

شهبازی با بیان اینکه امسال ۳۹۴ هزار هکتار از اراضی زراعی استان زیر کشت گندم قرار دارد، یادآور شد: ۱۰۴ هزار هکتار از گندم زارهای استان دیم و بقیه به صورت آبی کشت شده است.

وی در خصوص نگرانی برخی کشاورزان برای دریافت مطالبات خود (بهای گندم) گفت: دولت منابع مالی خرید تضمینی گندم از کشاورزان را تأمین کرده و در ابتدا مطالبه گندم کاران استان‌های جنوبی کشور که کار برداشت محصول را انجام داده‌اند و به تدریج مطالبه مابقی کشاورزان پرداخت خواهد شد.

شهبازی با اشاره پیش بینی برداشت گندم در آذربایجان غربی ۸۰۰ هزار تن است، افزود: طبق بررسی‌های انجام شده و با توجه به وضعیت مطلوب مزارع استان پیش بینی می‌شود امسال برداشت گندم ۲۰ درصد افزایش داشته باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی عنوان کرد: امسال به دلیل خشکسالی بیش از ۶۰ هزار هکتار از مزارع گندم دیم استان دچار آسیب شد.

به گفته وی، مبارزه با علف‌های هرز، طرح جهش تولید در گندم زارها و مبارزه با آفات و امراض از جمله اقداماتی است که در مسیر دستیابی به افزایش تولید و در ادامه آن امنیت غذایی انجام شده است.