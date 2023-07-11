به گزارش خبرنگار مهر، حیدر راهب صبح سه‌شنبه در سومین دوره «از تبار قلم» و تجلیل از «مونس عبدی زاده» نویسنده جوان بوشهری با اشاره به آیات ابتدایی سوره قلم، اظهار کرد: اینکه خداوند در قرآن کریم به قلم و آنچه می‌نویسد، قسم یاد می‌کند نشان دهنده این است که قلم و کتاب از جایگاه والایی نزد خداوند برخوردار است.

وی با بیان اینکه ویژه‌برنامه ملی «از تبار قلم» با هدف پاسداشت اهالی قلم و نویسندگان مؤثر و جریان‌ساز برگزار می‌شود، افزود: در این برنامه که امسال سومین دوره آن برگزار شد، نویسندگان برگزیده بر اساس مؤلفه‌ها و ملاک‌هایی انتخاب می‌شوند که مهم‌ترین آن‌ها، جریان‌ساز و مرتبط بودن آثار آنها با انقلاب اسلامی و جذاب و مخاطب‌پسند بودن است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر گفت: خانم مونس عبدی‌زاده از نویسنده‌های جریان‌ساز و تأثیرگذار حوزه دفاع مقدس است که همه آثارش به‌ویژه «چهل روز انتظار» با اقبال عمومی خوبی مواجه شده است.

راهب تاکید کرد: خریداری آثار این نویسنده مؤثر را در دستور کار خود قرار داده‌ایم تا بعد از خرید، در اختیار کتابخانه‌های عمومی استان قرار بگیرند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر محافل ادبی که در کتابخانه‌های عمومی استان برگزار می‌شود بیشتر برای بزرگسالان است، تصریح کرد: برای اینکه کودکان و نوجوانان را بیشتر به سمت کتابخوانی و نویسندگی جذب کنیم، در پی این هستیم که محافل ویژه‌ای را برای آن‌ها در کتابخانه‌های سراسر استان تأسیس کنیم.

در سومین دوره نشست «از تبار قلم» که به مناسبت روز قلم در کتابخانه مصلحیان بوشهر برگزار شد، از خدمات بانوی خاطره‌نگار و نویسنده جوان بوشهری «مونس عبدی زاده»، تجلیل شد.

سومین دوره نشست «از تبار قلم» که با حضور حیدر راهب مدیرکل کتابخانه های عمومی استان بوشهر، عبدالرحیم افروغ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، عبدالله شاهینی رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان بوشهر، مهدی مقدسی مسئول دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی بوشهر، جمعی از علاقمندان، جامعه ادبی و اصحاب رسانه برگزار شد.