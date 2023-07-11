مصرف برق استان گلستان از ۱۴۵۰ مگاوات عبور کرد

سید رحمت موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در روزهای گذشته مصرف برق استان از مرز هزار و۴۵۰ مگاوات عبور کرده است که مصرف بیشتر از این شرایط تأمین برق را سخت می‌کند.

وی افزود: با توجه به اینکه ۸۰ درصد از مشترکین استان گلستان خانگی هستند این افزایش بار، ناشی از استفاده سیستم‌های سرمایشی است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان با اشاره به اینکه مشترکین خانگی درجه کولر را بر روی ۲۴ تنظیم کنند، گفت: از ساعت ۱۱ تا ۱۷ اوج مصرف برق است که توصیه می‌شود در این ساعت‌ها از لوازم خانگی پرمصرف استفاده نشود.

وی ادامه داد: کسانی که از برق به صورت بهینه استفاده کنند از طرح تشویقی ۲۰+۱ برخودار می‌شوند.

موسوی با بیان اینکه ادارات باید در ساعت اداری ۴۰ ساعت و در خارج از ساعت اداری ۷۰ ساعت مدیریت بار کنند، گفت: دستگاه‌های که به این موضوع توجه نکنند قطعاً با قطعی برق مواجه می‌شوند.