۱۱۰ هکتار پروژه ساحلی برای کارون مطالعه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش محمودی بعد از ظهر امروز یکشنبه در یکصد و نوزدهمین جلسه علنی شورای کلان‌شهر اهواز اظهار کرد: با توجه به انتخابات پیش رو، نظام نیاز به آرامش و خدمت رسانی دارد؛ مشارکت و حضور مردم مسئله اصلی در انتخابات است. اصل و اساس این است که همه با کار جهادی زمینه را برای حضور میلیونی مردم در صحنه انتخابات امسال فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه بودجه امسال شهرداری اهواز حدود هشت هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مصوب شد، تصریح کرد: مبلغی بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان بابت کار مشارکتی و پروژه‌های سرمایه گذاری نیز مصوب شده و با توجه به اینکه در ۲ سال اخیر در حوزه سرمایه گذاری توفیق زیادی حاصل نشد، انتظار می‌رود امسال ۱۰۰ در صد بودجه مذکور محقق شود.

رئیس شورای کلان‌شهر اهواز گفت: پروژه آسفالت، بازسازی ساحل کارون و ورودی‌های اهواز سه پروژه شاخص مطالبه همه ما است.

محمودی با بیان اینکه آسفالت باید اولویت نخست مدیران باشد، عنوان کرد: سال گذشته و امسال، یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای آسفالت اختصاص یافته است؛ این کار باید در معابر اصلی، فرعی و حاشیه شهر اهواز انجام شود.

وی افزود: بر اساس قول شهردار اهواز، مطالعات حدود ۱۱۰ هکتار از پروژه ساحلی کارون انجام شده که با مبلغ حدود ۷۰۰ میلیارد تومان در تیرماه کلنگ زنی خواهد شد.

رئیس شورای کلان‌شهر اهواز با بیان اینکه کار مطالعات ورودی‌های این شهرستان انجام شد، اظهار کرد: حدود ۳۰ کیلومتر ورودی اهواز نیاز به کارهای اساسی دارد که قرار است در این دوره حداقل کار یک تا دو ورودی انجام شود.

محمودی در خصوص دیگر پروژه‌های شهری اهواز عنوان کرد: بالغ بر ۲۵ پروژه در سطح محلات و مناطق اهواز در حال اجرا هستند که می‌توان آنها را در شهریورماه افتتاح کرد؛ این پروژه‌ها با مبلغی بالغ بر یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به بهره برداری خواهند رسید.

وی ادامه داد: همه می‌گوئیم سالهاست که اهواز به لحاظ زیرساخت‌ها عقب افتاده، اگر قرار است این عقب افتادگی جبران شود و اهواز از نظر توسعه به سطح کلانشهرهای دیگر برسد و حتی جلو بزند، ظرفیت در اهواز وجود دارد اما نمی‌توان با حرف به این شرایط رسید بلکه باید تلاش کرد.

درخواست شورای شهر اهواز از وزیر کشور

رئیس شورای کلان‌شهر اهواز با اشاره به اینکه ظرفیت عوارض آلایندگی در این شهر وجود دارد و دولت می‌تواند از این طریق برای جبران عقب افتادگی‌ها در اهواز کمک کند، تصریح کرد: از سال ۹۳ تا سال ۱۴۰۰، اصل عوارض آلایندگی و جرایم آنها بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان است که تاکنون هشت هزار میلیارد تومان از این رقم به خوزستان تعلق گرفته است.

محمودی اضافه کرد: شرکت‌ها نباید منتظر حکم دادگاه یا مجموعه ارزش افزوده در حساب‌ها باشند بلکه باید خودشان به ارتقای زیرساخت‌های شهری کمک کنند.

وی در خصوص وضعیت حمل و نقل عمومی اهواز بیان کرد: از زمان آغاز کار این دوره، مدیریت شهری ۸۰ دستگاه اتوبوس فعال در شهر داشت، پس از آن شهرداری اهواز ۱۲۹ دستگاه اتوبوس خریداری کرد که هنوز ۸۷ دستگاه اتوبوس به اهواز تحویل داده نشد؛ البته با توجه به پیش رو داشتن اربعین حسینی (ع) و میزبانی از زائران، از وزیر کشور درخواست داریم مابقی اتوبوس‌های اهواز به فوریت تحویل داده شوند.

رئیس شورای کلان‌شهر اهواز اظهار کرد: امسال خدمات حوزه زیرساخت از مرز چذابه در ورودی‌های اهواز و همچنین مرز عراق بر عهده شهرداری اهواز قرار داده شد و استانداری خوزستان بالغ بر ۶۰ میلیارد برای این امر اختصاص داده که پس از تصویب شورای شهر باید این امر مهم محقق شود.

محمودی ادامه داد: در خصوص قطار شهری، رأی بدوی دادگاه به نفع مجموعه شهرداری اهواز صادر شده که انتظار می‌رود دادگاه تجدید نظر این مسئله را در اولویت قرار دهد تا بتوانیم کار را در این زمینه آغاز کنیم.

وی افزود: مطرح نشدن طرح سوال یا استیضاح شهردار به دلیل وجود ابهام در خصوص تشخیص عبور از مرحله تذکر به سوال و ورود از مرحله سوال به استیضاح بود که استفسار از مجلس، شورای عالی استان‌ها و وزارت کشور انجام شده و شورای عالی استان‌ها و وزارت کشور پاسخ را داده‌اند.

رئیس شورای کلان‌شهر اهواز گفت: بر اساس پاسخ‌های داده شده، تذکر زمان ندارد و تشخیص مفاد ورود از مرحله تذکر به سوال بر عهده اکثریت مطلق شورا است و تنها برای استیضاح به دو سوم آرای اعضا شورا نیاز است.

محمودی اضافه کرد: شاید این مسئله مطرح شود که مرجع استفساریه های قانون، مجلس است که می‌توان منتظر پاسخ مجلس ماند تا پاسخ رأی را بدهیم.

وی گفت: تذکر، طرح سوال و استیضاح شهردار اهواز حق مسلم شورا است و قرار نیست این حق را از خود سلب کنیم.