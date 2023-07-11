به گزارش خبرنگار مهر، حمید حبیبی‌نیا عصر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هم‌زمان با ورود حجاج، تیم پایگاه مراقبت مرزی مرکز بهداشت شهرستان بوشهر با استقرار در نقطه صفر مرزی در محل فرودگاه بین‌المللی بوشهر، زائران را مورد مراقبت بهداشتی و بیماریابی قرار دادند.

وی افزود: با توجه حضور زائرین از کشورهای مختلف در این مراسم معنوی و احتمال شیوع بیماری‌های نو پدید و باز پدید در نقاط مختلف جهان نظیر بیماری کرونا، آنفلوانزا، آبله میمونی و … احتمال سرایت و انتقال این بیماری‌ها در بین زائران وجود دارد.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان بوشهر ادامه داد: لازم است به‌منظور پیشگیری از ورود هرگونه بیماری به داخل کشور از طریق حجاج، برنامه‌های کنترلی و پیشگیرانه طبق شیوه‌نامه‌های مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نقطه صفر مرزی و در بدو ورود زائران به عمل آید.

حبیبی‌نیا اضافه کرد: همه حجاج و زائرین استان بوشهر که ۹۰۶ نفر هستند، در چهار پرواز از سرزمین وحی عازم کشور شدند که بدین منظور تیم مراقبت مرکز بهداشت با ورود اولین گروه حجاج در محل فرودگاه بین‌المللی بوشهر حضور داشتند.

این مقام مسئول اشاره داشت: تیم مراقبت سلامت مرکز بهداشت شهرستان شامل پزشک، کارشناسان بهداشتی ستاد شهرستان، کارشناسان پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی هوایی و کارشناسان آزمایشگاه، کلیه حجاج را در ابتدای ورود به سالن فرودگاه تحت کنترل قرار دادند.

وی ادامه داد: تیم مراقبت با استفاده از دماسنج لیزری نسبت به اندازه‌گیری درجه حرارت بدن تک تک افراد اقدام کرده و به‌منظور بیماریابی، با مشاهده دقیق وضعیت جسمانی و حال عمومی آن‌ها در صورت داشتن علائم ظاهری و مشکوک مثل سرفه، افراد را برای بررسی و معاینه دقیق‌تر به پزشک تیم ارجاع دادند.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان بوشهر افزود: برای غربالگری از همه حجاج دارای علاِئم بیماری کووید ۱۹، تست سریع کرونا حین ورود از آن‌ها گرفته شد.

حبیبی‌نیا گفت: از روبوسی و دست دادن با افراد دارای بیماری تنفسی خودداری کنید، موازین بهداشت فردی شامل شستشوی صحیح و مکرر دست‌ها را رعایت کنید، آداب تنفسی هنگام سرفه و عطسه یعنی پوشاندن دهان و بینی با دستمال را رعایت کنید و فاصله حداقل یک متر با فرد دارای علائم را رعایت کنید.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان بوشهر خاطرنشان کرد: در صورت بروز علائم تنفسی یا اسهال از آغاز سفر تا ۱۴ روز پس از بازگشت از حج یا کشورهای عربی حتماً به نزدیک‌ترین مرکز بهداشتی درمانی یا پزشک معالج خود مراجعه کنید.