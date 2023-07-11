به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی شامگاه سه‌شنبه در جلسه قرارگاه اصلاح فرآیندها، بهبود عملکرد اقتصادی و ارائه خدمات مطلوب به مردم که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، ضمن تشریح اهداف و برنامه‌های این قرارگاه، افزود: روند شفاف ارائه خدمات به مردم و افزایش سرعت پاسخگویی به مراجعان در ادارات و دستگاه‌ها با هدف تسهیل در امور، از جمله اهداف تشکیل این قرارگاه است.

وی ادامه داد: پنجره واحد ارائه خدمات، ابلاغی از دولت محترم سیزدهم این امر را مورد تاکید قرار داده بنابراین با راه اندازی قرارگاه اصلاح فرآیندها و بهبود عملکرد اقتصادی و ارائه خدمات مطلوب به مردم در مسیر کسب رضایتمندی مردم و تسریع در روند اخذ مجوزهای لازم در امور مختلف اعم از سرمایه گذاری گام محکمی برداشتیم.

عبداللهی گفت: درصدد هستیم همراه با اجرای طرح پنجره واحد خدمات در استان، چگونگی اصلاح فرآیندها برای حذف بروکراسی‌های بی مورد و زمان بر را مورد بررسی و اجرا قرار دهیم.

وی افزود: به طور مثال برخی استعلام‌ها برای اخذ مجوز بین دستگاه‌ها مشترک است بنابراین با کوتاه کردن مسیر و حذف تکرار دریافت استعلام‌های مشترک، در زمان به نفع متقاضی صرفه جویی خواهد شد.

استاندار البرز گفت: بر این اساس ادارات و دستگاه‌ها هم افزایی بیشتری در خدمات دهی مطلوب به مردم خواهند داشت.

وی افزود: پاسخگویی دستگاه‌ها به استعلام‌ها در زمانی معین و مصوب در قرارگاه و با اطلاع رسانی شفاف خواهد بود و خارج از این زمان، پاسخ به متقاضی مثبت است چراکه مرجع مورد نظر در رعایت زمان اعلام شده کوتاهی کرده است.

در پایان این نشست نیز احکام رؤسای کمیته‌های ذیل قرارگاه از سوی استاندار البرز اعطا شد.