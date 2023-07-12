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کد مطلب 5834451
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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۰:۱۵

مراسم امضای اسناد همکاری های ایران و کنیا

مراسم امضای اسناد همکاری های ایران و کنیا

تصاویری از امضای تفاهم‌نامه های همکاری بین وزرای جمهوری اسلامی ایران و کنیا را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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