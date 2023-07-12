دریافت 16 MB کد مطلب 5834451 https://mehrnews.com/x32C2s ۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۰:۱۵ کد مطلب 5834451 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۰:۱۵ مراسم امضای اسناد همکاری های ایران و کنیا تصاویری از امضای تفاهمنامه های همکاری بین وزرای جمهوری اسلامی ایران و کنیا را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط امضای ۵ سند همکاری میان ایران و کنیا تصاویری از مراسم استقبال رسمی از رئیسجمهور در نایروبی آمریکا پس از ۵ سال دوباره به یونسکو برگشت برچسبها کنیا شهید آیتالله سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور نایروبی امضای سند همکاری
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