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کد مطلب 6943570
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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۴۸

لحظاتی منتشر نشده از دیدارهای صمیمانه خانواده‌های شهدا با رهبر شهید

لحظاتی منتشر نشده از دیدارهای صمیمانه خانواده‌های شهدا با رهبر شهید

تصاویری منتشر نشده از دیدار و گفتگوهای خانواده‌های معظم شهدا با رهبر شهید انقلاب را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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