دریافت 14 MB کد مطلب 6943570 https://mehrnews.com/x3d2Xx ۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۴۸ کد مطلب 6943570 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۴۸ لحظاتی منتشر نشده از دیدارهای صمیمانه خانوادههای شهدا با رهبر شهید تصاویری منتشر نشده از دیدار و گفتگوهای خانوادههای معظم شهدا با رهبر شهید انقلاب را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط تغییر مرجعیت خبری در میان مردم، ریشه در عملکرد رسانههای رسمی دارد صد و نود و چهارمین شب تجمعات مردم کرج سنگر خیابان آخرین ایستگاه رزمنده دفاع مقدس در بلوار وکیل آباد مشهد میر تاج الدینی: هیمنه آمریکا مقابل مقاومت ملت ایران درهم شکسته است برچسبها رهبر معظم انقلاب اسلامی رهبری دیدار مردمی رهبری
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