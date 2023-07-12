آزمون استخدامی گروه دبیری ۱۲ مرداد برگزار خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضامراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه برگزاری جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره استخدامهای جدید وزارت آموزش و پرورش، گفت: مرحله ارزیابی آموزگاران به شیوه متفاوتی در حال انجام است. معلمان خوبی برای نوجوانان کشور باید انتخاب شوند چراکه فرزندان این سرزمین شایسته بهترین معلمان هستند.
وی همچنین درباره برگزاری جشنواره «الفتا» بیان کرد: استقبال از این جشنواره فوقالعاده بوده و امروز نیز اختتامیه آن برگزار میشود.
صحرایی در پاسخ به سوالی درباره تاریخ برگزاری آزمون استخدامی گروه دبیری، صریح کرد: آزمون استخدامی گروه دبیری ۱۲ مرداد ماه برگزار خواهد شد.
وزیر آموزش و پرورش درباره اعتراضات برخی خانوادهها به کنکور نیز گفت: خانوادهها و داوطلبان، اعتراضاتی داشتند، اعتراضات انجام شد. دیروز آخرین مهلت اعتراضات بود ولی از آنجا که چند ساعت برق قطع شد و سامانه از دسترس خارج شد، امروز نیز این فرصت ادامه پیدا کرد.
ادامه دارد…
نظر شما