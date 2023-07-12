تربیت معلم را اصلی ترین وظیفه خود می دانیم

به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه رویداد بین‌المللی «الف‌تا» با هدف ارائه تجربیات معلمان و مدیران مدارس در اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برگزار شده بود؛ ظهر امروز برگزار شد.

رضامراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش در این مراسم با بیان اینکه خدا را شاکرم که هر آنچه در این رویداد بین‌المللی دیدیم سرتاسر امید و ایمان بود، گفت: وظیفه خود می‌دانم که از همه همکارانم و همه میهمانانی که در این مراسم شرکت داشتند سپاسگزاری کنم

وی با تاکید بر اینکه تحقق سند بنیادین هدف این رویداد بوده است؛ گفت: هدف سند نیز تربیت انسان تراز، متعهد به خودش، خدایش، جامعه‌اش و طبیعتش بود. هر فعالیتی که انجام دادیم برای این بوده است که انسانی در تراز فطرتش و در مسیر آفرینشش تربیت کنیم. از این بابت خدا را شکر می‌کنم

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه راه قوی شدن ایران، قوی شدن آموزش و پرورش آن است؛ گفت: روح آموزش و پرورش هم معلمان آن هستند و مشعل قدرت ایران در دست معلمان است. این پیام رویداد الف تا بوده و ما در آموزش و پرورش تربیت معلم برای نقش آفرینی در جامعه را اصلی‌ترین وظیفه خود می‌دانیم.