به گزارش خبرنگار مهر، علی تمنایی، ظهر چهارشنبه ضمن تبریک عید غدیر و روز ملی عفاف و حجاب و خیر مقدم و تشکر از تشکیل‌دهندگان اولین همایش تأثیر عفاف در طراحی مد و لباس اقوام ایرانی، اظهار داشت: در کشور ما نقطه اسلام زدایی از ۱۰۰ سال قبل در واقعه گوهرشاد از کشف حجاب شروع شد که یکی از نقاط مهمی است که موجب ایجاد شکاف در نهاد خانواده و عفاف و حجاب در جامعه ایرانی می‌شود.

وی در ادامه افزود: عدم توجه به مسئله عفاف و حجاب در غرب موجب شده خانواده منسجم نباشد و آمار طلاق و جنایت و خودکشی و فساد و مسائل مختلف در آن نشانگر جدایی مردم از هویت خود است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با بیان اینکه بحث نفوذ دشمن تا هم‌اکنون در کشور ما ادامه دارد، اظهار کرد: دشمن می‌داند که اگر نتوانست با تحریم و تهدید و ترور کاری پیش ببرد آخرین دستمایه خود در این زمینه جدا کردن خانواده ایرانی از هم است که مهم‌ترین بحث جامعه اسلامی است.

وی در خصوص تبیین مسئله عفاف و حجاب و حفظ حریم خانواده، افزود: هرچند بحث حفظ کیان‌خانواده و عفت عمومی برای مردم جاافتاده است ولی این موضوع باید برای ایشان تبیین و با کارهای مختلف فرهنگی هنری آگاهی داده شود.

تمنایی مهم‌ترین فعالیت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی را استفاده از ابزار خوب دانست و بیان کرد: برای حفظ خانواده و کیان‌کشور که دشمن به دنبال از هم پاشیدگی آن است ابزاری بهتر از بحث هنرهایی مانند همایش تشکیل شده، فیلم، موشن‌گرافی، کلیپ، انیمیشن است.

وی با اشاره به مفید بودن همایش‌های تشکیل شده در استان اصفهان، تصریح کرد: اصفهان در این زمینه پیشرو است و این نشان‌دهنده این است که فرهنگ ایرانی غنی است و ما باید با مدهای جدیدی که برگرفته از هویت ایرانی است کارهای خوبی انجام‌بدهیم.