اردوغان: مبارزه بدون قیدوشرط و قاطع با تروریسم، خط قرمز ماست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز چهارشنبه در کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست سران کشورهای عضو ناتو در پایتخت لیتوانی شرکت کرد و به ایراد سخنانی پرداخت.

رئیس جمهور ترکیه در این باره گفت: آنکارا به مذاکرات برای تمدید قرارداد غلات که در ۱۷ ماه جاری منقضی می‌شود، ادامه می‌دهد و نیز در حال بررسی پیشنهادات طرف روسی است.

رجب طیب اردوغان در این باره ادامه داد: پس از آغاز به کار پارلمان ترکیه، درخواست سوئد برای عضویت در ناتو برای بحث به پارلمان ارائه خواهد شد. پارلمان کشورمان به عنوان نماینده اراده ملی، صلاحیت تصویب پروتکل‌های الحاق سوئد به ناتو را دارد. معاونان ما نیز این روند را از نزدیک پیگیری خواهند کرد.

وی در این کنفرانس مطبوعاتی گفت: در جنگ برنده و در صلح بازنده وجود ندارد. می‌خواهیم امیدهای صلح را در منطقه خودمان مجدداً احیا کنیم. روابط نامفهومی که برخی از متحدان ما با پ.ی. د / ی.پ.گ دارند به وحدت، یکپارچگی و همپیمانی آسیب می زند. هیچ توضیح قابل قبول و منطقی برای این موضوع وجود ندارد. مبارزه بدون قید و شرط و قاطع با تروریسم خط قرمز ماست. انتظار داریم که همه متحدانمان در این مورد، موضع قاطع و روشنی داشته باشند.

اردوغان پیرامون توافقنامه کریدور غلات گفت: زلنسکی طرفدار تداوم این توافقنامه است، پوتین نیز پیشنهاداتی داشت. ما با در نظر گرفتن این پیشنهادات، در این راستا راه حل‌گرایانه تلاش می‌کنیم.

این مقام ترکیه در ارتباط با هتک حرمت به ساحت مقدس قرآن کریم در سوئد تصریح کرد: حمله به مقدسات انسان‌ها، آزادی اندیشه نیست؛ بربریت، بدَویت و نوعی اقدام تروریستی است.

رئیس جمهور ترکیه در خصوص درگیری‌ها در اوکراین هم گفت: اگر طرفین به ما پیشنهاد دهند یا بپذیرند که میانجیگری کنیم، ما با کمال میل آن را خواهیم پذیرفت.

رجب طیب اردوغان درباره لایحه محکومیت اقدام به سوزاندن قرآن در شورای حقوق بشر سازمان ملل تأکید کرد: کشورهایی که به این لایحه رأی منفی دادند باید در درک خود از آزادی و حقوق بشر بازنگری کنند.

اردوغان در خصوص موضوع خرید جنگنده‌های F-۱۶ توسط کشورش از آمریکا هم گفت: آرزو می کنم که نتیجه مثبتی بگیریم. من امیدوارتر از همیشه هستم.

وی در پایان اضافه کرد: ترکیه، کشوری است که همواره از سیاست درهای باز ناتو حمایت کرده است. تا به حال به دلایل خودخواهانه از عضویت هیچ کشوری در ائتلاف جلوگیری نکرده ایم.