دستور داده ام امسال کسی از فرهنگیان را بازنشسته نکنند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضامراد صحرایی، در آئین تکریم سرافرازان تعلیم و تربیت گفت: خوشا به حالتان که با سرافرازی، مأموریت خود را به اتمام رساندید و این مأموریت را به دیگران سپردید. این همه شغل در جامعه وجود دارد اما خداوند مقدر فرموده است که معلم باشیم و این اتفاق برای هرکسی نمیافتد.
وی با بیان اینکه شرافت هر شغلی به موضوعی است که با آن سر و کار دارد، اظهار کرد: معلمی، قابل قیاس با هیچ شغلی نیست و خداوند پیامبر (ص) را هم معلم خطاب فرمود.
صحرایی خاطرنشان کرد: معلمانی که مأموریت خود را به پایان رساندهاند، از معلمی در مقام ظاهری فاصله گرفتهاند وگرنه ما به وجود آنها نیازمندیم.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ایدهها و تجارب ارزشمندی که در رویداد الفتا ارائه شده بود به یکی از آنها اشاره کرد و گفت: در یکی از ایدهها گروهی توسط معلمان بازنشسته تشکیل داده بودند که وقتی معلمی به هر دلیلی بر سر کلاس حاضر نمیشد و نمیتوانست به کلاس برود، اعلام آمادگی کرده بودند که بدون چشمداشتی در کلاس آن روز حضور یابند و به جای معلم، آن کلاس را اداره کنند.
وی افزود: معلمان بازنشسته در آن روزها درس زندگی به دانشآموزان داده بودند و نتیجه اینکه دانشآموزان، درس آنها را بهتر از دروس خود آموخته بودند.
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: معلم چه در این دنیا و چه آن دنیا از رسالت معلمی بازنمیماند چون هیچ کس غیر از معلم در کار خود تکثیر نمیشود؛ و اینمعلم است که در فکر و اندیشه و زندگی دانشآموزان تکثیر میشود.
صحرایی با بیان اینکه ما وظایفی نسبت به بازنشستگان داریم که برای انجام آنها باید بکوشیم، اظهار کرد: دستور دادهام امسال کسی را بازنشسته نکنند مگر اینکه خودش بخواهد بازنشسته شود و این کار ۲ دلیل دارد؛ اول اینکه به وجود و ظرفیت بازنشستگان نیاز داشتیم و دوم اینکه روال برعکس شود و آنها بگویند میرویم و ما بگوییم نروید.
وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: بندی در قانون برنامه هفتم توسعه لحاظ شد که اگر فردی به سن بازنشستگی رسید، دولت موظف است پاداش وی را همان لحظه پرداخت کند اما میتواند ۵ سال هم بماند و در آموزش و پرورش خدمت کند.
وی تصریح کرد: این اقدام در آموزش و پرورش، ایده خوبی است چون سن بازنشستگی در آموزش و پرورش حوالی ۵۰ سالگی است.
صحرایی با بیان اینکه متأسفانه معلمان در سن اوج کاری خود بازنشسته میشوند، خاطرنشان کرد: امسال با کمک قانون مدیریت خدمات کشوری به استانها این اختیار داده شده است که اگر به معلمی نیاز دارید او را حفظ کنید.
وی افزود: اتفاق دیگر هم که قانونِ آن به شورای عالی آموزش و پرورش ارسال شده، این است که همکاران فرهنگیِ بازنشسته بتوانند به مؤسسات آموزشی بروند و قانونی ایجاد شود که خودشان بتوانند مؤسسه آموزشی داشته باشند.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه صدور احکام بازنشستگان ۱۴۰۱ با اِعمال پاداش و رتبهبندی تا چند هفته آینده به اتمام میرسد، گفت: این کار به حدود یک هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داشت که تأمین شد.
نظر شما