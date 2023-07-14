به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله افرازه شهاوند ظهر امروز جمعه در گفت‌وگویی رسانه‌ای با اشاره برگزاری نشست شورای مشورتی بانوان استان خوزستان در روزهای پیشین بیان کرد: جایگاه زن چه به لحاظ اعتقادی و چه با نگاه مدیریت اجتماعی در مقام مادر بودن یک جایگاه راهبردی، ویژه و جامعه ساز است در حالی که این جایگاه در حوزه‌های مختلف به دلایلی مورد توجه کافی قرار نگرفته و این ظرفیت بزرگ مغفول مانده است.

وی افزود: البته این به آن معنا نیست که در حوزه زنان پیشرفتی صورت نگرفته بلکه طبق آمار رسمی مجامع بین المللی زنان ایرانی در حوزه‌های مختلف از جمله در بخش آموزش و تحصیلات تکمیلی جزو رتبه‌های برتر جهان هستند که به عنوان نمونه می‌توان به رتبه اول کشورمان در دنیا در زمینه عدالت جنسیتی در تحصیلات زنان اشاره کرد.

افرازه شهاوند با بیان اینکه موفقیت‌های زنان ناشی از بستری است که نظام جمهوری اسلامی ایران برای زنان فراهم کرده است، گفت: با توجه به ساختارهای موجود در حوزه مسائل زنان شاید حل تعدادی از مشکلات زنان، زمان‌بر و سخت باشد اما قابل پیگیری و حل هستند و با استفاده از بومی سازی اسناد بالادستی باید به سراغ حل مسائل زنان استان برویم.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خوزستان با اشاره به ویژگی‌های شورای مشورتی زنان افزود: این شورا مقرر است با استفاده از نقطه نظرات کارشناسانه اعضا جنبه تصمیم‌سازی و مشورتی برای مدیران و کمیته‌های بالادست استانی باشد و در مرحله اول نظام مسائل زنان استان را احصا و پس از بررسی تکمیلی و سطح‌بندی نتیجه را به کارگروه مربوط استانی ارائه می‌کند.

وی گفت: نگاه دولت و استانداری خوزستان بر این است که از ظرفیت بانوان فرهیخته و توانمند برای تصدی پست‌های مدیریتی استفاده کند و در تلاش هستیم این نگاه به زودی محقق شود؛ چنانچه در هر سازمانی بانویی توانمندتر از سایر بانوان و آقایان وجود دارد قطعاً از وی به عنوان مدیر استفاده خواهد شد.