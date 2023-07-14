دریافت 5 MB کد مطلب 5836186 https://mehrnews.com/x32CKR ۲۳ تیر ۱۴۰۲، ۱۷:۱۹ کد مطلب 5836186 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۳ تیر ۱۴۰۲، ۱۷:۱۹ مکرون در رژه روز باستیل در شانزه لیزه دوباره توسط مردم «هو» شد تصاویری از مکرون در رژه روز باستیل در شانزه لیزه را مشاهده میکنید که دوباره توسط مردم هو شد. کپی شد مطالب مرتبط هراس از انقلاب در «روز باستیل»؛ تدابیر امنیتی در فرانسه تشدید شد افزایش هزینه نظامی فرانسه به رقم رکوردشکن ۴۶۰میلیارد دلار هفته پرمرگ و میر ادبیات؛ از تهران تا پاریس لوپن: تصمیم تحویل موشک دوربُرد از پاریس به کییف، غیرمسئولانه است جنگ طلبی تمدن غرب/ شورش فرانسه کم اهمیت جلوه داده شد برچسبها رژه فرانسه شانزه لیزه پاریس رئیسجمهور
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