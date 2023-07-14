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کد مطلب 5836186
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۲۳ تیر ۱۴۰۲، ۱۷:۱۹

مکرون در رژه روز باستیل در شانزه لیزه دوباره توسط مردم «هو» شد

مکرون در رژه روز باستیل در شانزه لیزه دوباره توسط مردم «هو» شد

تصاویری از مکرون در رژه روز باستیل در شانزه لیزه را مشاهده می‌کنید که دوباره توسط مردم هو شد.

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