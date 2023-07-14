هفته پرمرگ و میر ادبیات؛ از تهران تا پاریس

خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ و ادب: در مطالعه و مرور اخبار هفته گذشته حوزه کتاب و ادبیات به ۱۰ خبر مهم پرداخته‌ایم.

ویژگی مهم گزارش مرور اخبار کتاب و ادبیات این هفته، درگذشت سه نفر از چهره های ادبی ایران و جهان یعنی احمدرضا احمدی، ر. اعتمادی و میلان کوندار بود.

همچنین انتشار آمار کتاب‌های منتشر شده درباره واقعه غدیر و میثم تمار توسط خانه کتاب و ادبیات، فعالیت ۶ هزار کتابدار در ۲۸۰۰ کتابخانه عمومی، ارسال ۳ میلیون جلد کتاب به مراکز کانون پرورش فکری، دریافت جایزه سالانه ادبیات داستانی توسط نویسنده آمریکایی، تأسیس جایزه ملی کودک و برگزاری دوره آموزش شعر و داستان کودک و نوجوان از جمله اخبار مهم دیگری هستند که به آن‌ها پرداخته‌ایم.

مشروح این گزارش را در ادامه می‌خوانید:

انتشار آمار چاپ کتاب درباره واقعه غدیر

مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران در اطلاعیه‌ای که به‌مناسبت فرارسیدن عید سعید غدیر خم منتشر کرد، به انتشار آمار کتاب‌هایی پرداخت که پس از انقلاب تا امروز درباره این حادثه مهم منتشر شده‌اند.

بر اساس آمار بانک اطلاعات خانه کتاب و ادبیات ایران، از سال ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۲، ۱۵۰۹ عنوان کتاب با موضوع غدیر خم (در چاپ اول) منتشر شده است که مجموع عناوین چاپ اول و چاپ‌های مجدد در این بازه زمانی به ۳۳۳۴ عنوان می‌رسد.

ارائه خدمات ۶ هزار کتابدار در ۲۸۰۰ کتابخانه عمومی

همایش یک‌روزه مدیران‌کل کتابخانه‌های عمومی استان‌ها، پنج‌شنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۲ با حضور غلامعلی حداد عادل مشاور عالی مقام معظم رهبری و رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، مهدی رمضانی دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور، معاونین و مدیران نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در سالن جلسات کتابخانه مرکزی پارک شهر تهران برگزار شد.

مهدی رمضانی در این نشست گفت: امروز بیش از ۶۰ خدمت در کتابخانه‌های عمومی ارائه می‌شود که محور و هسته اصلی‌شان کتاب است. حدود ۶ هزار کتابدار در ۲۸۰۰ کتابخانه عمومی در سراسر کشور مشغول ارائه خدمت هستند. بیش از هزار کتابخانه هم به صورت خصوصی و مشارکتی با مجوز نهاد فعالیت می‌کنند.

ارسال ۳ میلیون جلد کتاب به مراکز کانون پرورش فکری

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در آستانه روز ملی ادبیات کودک و نوجوان مراسمی با عنوان «در مسیر دانایی بر بال کتاب» برگزار کرد که در پایان آن ارسال ۳ میلیون جلد کتاب به مراکز کانون در سراسر کشور آغاز شد.

این مراسم شنبه ۱۷ تیر با حضور علی‌مراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش، حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، علی رمضانی مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ب رگزار شد.

دریافت جایزه سالانه ادبیات داستانی توسط نویسنده آمریکایی

جورج ساندرز نویسنده کتاب‌های «روز آزادی»، «لینکلن در باردو» و «دهم دسامبر» با دریافت جایزه ادبیات داستانی آمریکایی از کتابخانه کنگره تجلیل می‌شود.

جایزه سالانه ادبیات داستانی آمریکایی یکی از معتبرترین جوایز کتابخانه کنگره است که هر سال از یک نویسنده ادبی آمریکایی که مجموعه آثارش نه تنها به دلیل تسلط بر هنر، بلکه به دلیل اصالت فکر و تخیلش متمایز است، تجلیل می‌کند. این جایزه به دنبال ستایش از افکار قوی، منحصربه‌فرد و ماندگار است که - در طول دوران حرفه‌ای خود به طور مداوم فعالی بوده‌اند.

درگذشت احمدرضا احمدی

احمدرضا احمدی شاعر پس از مدت‌ها بیماری سه شنبه ۲۰ تیر درگذشت.

احمدی شاعر معاصر متولد ۳۰ اردیبهشت سال ۱۳۱۹ در شهر کرمان بود و سال‌ها در حوزه، ادبیات، شعر، نویسندگی و سینما فعالیت کرد. او در زمینه شعر، موسیقی، ویراستاری و ادبیات کودک و نوجوان نیز فعالیت‌های بسیاری داشت.

انتشار آمار کتاب‌های چاپ شده درباره میثم تمار

مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران در اطلاعیه‌ای که به‌مناسبت ۲۲ ذی الحجه و شهادت میثم تمار منتشر کرده، به انتشار آمار کتاب‌هایی پرداخت که پس از انقلاب تا امروز درباره این چهره تشیع منتشر شده‌اند.

براساس بانک اطلاعات کتاب خانه کتاب و ادبیات ایران از سال ۱۳۵۷ تا دهم تیر ماه ۱۴۰۲ در مجموع ۷۹ عنوان کتاب چاپ اول و چاپ مجدد با موضوع میثم تمار در کشور منتشر شده است که از این تعداد ۲۱ عنوان کتاب در رده کودک و نوجوان و ۵۸ عنوان کتاب در رده بزرگسال راهی بازار نشر شده است.

درگذشت ر. اعتمادی

ر. اعتمادی (رجبعلی اعتمادی زاده) که مدتی در بستر بیماری بود سه‌شنبه شب ۲۰ تیرماه در سن ۹۰ سالگی درگذشت.

اعتمادی، متولد بهمن ماه ۱۳۱۲ نویسنده و روزنامه‌نگاری بود که به‌خاطر نوشتن رمان‌های عامه‌پسند و پرفروش شهرت دارد.

درگذشت میلان کوندرا

میلان کوندرا نویسنده اهل چک چهارشنبه ۲۱ تیر درسن ۹۴ سالگی در پاریس گذشت.

«میلان کوندرا» که نویسنده برخی از تحسین‌شده‌ترین آثار ادبیات داستانی قرن بیستم میلادی است در سال ۱۹۵۰ به دلیل فعالیت‌های سیاسی از حزب کمونیست اخراج و به چهره‌ای منفور نزد سیاستمداران آن روزگار بدل شد تا اینکه در سال ۱۹۷۵ از چک‌اسلواکی به فرانسه فرار کرد و در سال ۱۹۷۹ نیز دولت وقت چک‌اسلواکی تابعیت «کوندرا» را لغو کرد.

تأسیس جایزه ملی کتاب کودک

آئین افتتاحیه نخستین دوره متمرکز و حضوری آموزش شعر و داستان کودک و نوجوان با عنوان «قاصدک»، چهارشنبه ۲۱ تیرماه با حضور علی رمضانی؛ مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران، در مجتمع فرهنگی آموزشی یاوران مهدی (عج) شهر قم برگزار شد.

مدیرعامل مؤسسه خانه کتاب و ادبیات در این مراسم گفت: جایزه ملی کتاب کودک تأسیس می‌شود تا به‌عنوان یکی از صفحات مهم جورچین تربیت نویسنده، تولید اثر و الگوسازی در تقویم جوایز کشور جای خود را پیدا کند.

برگزاری دوره آموزش شعر و داستان کودک و نوجوان

نخستین دوره متمرکز و حضوری آموزش شعر و داستان کودک و نوجوان با عنوان «قاصدک» با هدف آموزش شاعران و نویسندگان این حوزه از ۲۱ تیر تا ۲۳ تیر ۱۴۰۲ در شهر قم برگزار می‌شود.

