چهل و نهمین نشست کارگروه ساماندهی مد و لباس برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، چهل و نهمین نشست کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور مقارن با روز عفاف و حجاب با حضور سید مجید امامی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور و سجاد لطفی دبیر کارگروه مد و لباس کشور روز چهارشنبه ۲۱ تیرماه در سالن اجلاس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

در پیش دستور جلسه چهل و نهم کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور مروری بر عملکرد کارگروه به عنوان بخش ایجابی در حوزه‌های دیگر خصوصاً عفاف و حجاب انجام شد.

در دیگر بخش دستورات جلسه گزارشی از عملکرد کارگروه ساماندهی مد و لباس توسط دبیر کارگروه ارائه شد و اعضا پیرامون این گزارش صحبت‌های کاربردی ارائه کردند.

دیگر اعضا به نکاتی از جمله نقاط قوت کارگروه ساماندهی مد و لباس در روزهای گذشته اشاره کردند که می‌توان به برگزار شدن منظم جلسات به صورت هر یک ماه و نیم یک بار اشاره کرد. همچنین جلب مشارکت اعضا خصوصاً اصناف و صنعتگران و فعالان این حوزه و به عبارتی برگرداندن جایگاه کارگروه ساماندهی مد و لباس در نهاد بین دستگاهی و وظیفه حکمرانی و سیاست گذاری تنظیم‌گری مقررات از دیگر مباحثی بود که اعضا درباره آن صحبت کردند.

همچنین اعضا همگی بر این موضوع توافق نظر داشتند که در نقاط ضعف کارگروه می‌توان ساختار اجرایی و مدیریتی را در نظر گرفت؛ بنابراین با ساختار دبیرخانه‌ای نمی‌شود وظیفه اجرایی این کارگروه ملی را دنبال کرد.

در دستور جلسه بررسی پیش نویس دستورالعمل نظارت بر تبلیغات پوشاک در فضای محیطی و مجازی که اعضا خصوصاً مرکز پژوهش‌های مجلس نکاتی را ارائه دادند و قرار اینگونه شد که در جلسه پنجاه نشست کارگروه اعضا با بررسی دقیق‌تر این جلسه با قوت بیشتری پیش نویس سند مورد بررسی قرار گیرد.