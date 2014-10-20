به گزارش خبرگزاری مهر، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست روز گذشته خود با اعضای کارگروه مد و لباس گفت: الگو سازی در زمینه حجاب و عفاف از جمله موارد اساسی است که مورد توجه در بنیاد ملی مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و اگر بتوانیم آن را در جامعه فرهنگ سازی کنیم بسیاری از مسایل و مشکلاتی که دراین جوزه در جامعه وجود دارد به خودی خود حل و فصل می‌شود.

وی افزود: فرهنگ و تمدن کشور ما همواره مورد هجوم و بمباران تبلیغاتی از سوی شبکه‌های مختلف بیگانه،‌ شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی است که مبنای کار آنها ترویج الگوی برهنگی در جامعه است و تمام تلاش ما در این کارگروه این است که الگوی مناسب اسلامی ایرانی در حوزه مد و لباس در جامعه ارایه دهیم.

جنتی با تاکید بر صدور فرهنگ کشورمان به خارج از مرزها ادامه داد: از طریق مد و لباس می‌توانیم فرهنگ انقلاب جمهوری اسلامی ایران و فرهنگ و تمدن دیرینه کشورمان را به مرزهای بین‌المللی صادر کنیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در حال حاضر ساماندهی مد و لباس در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از نظر ساختاری و داشتن قانون و مقررات در وضعیت مطلوبی قرار دارد و قوانینی که در این حوزه در مجلس شورای اسلامی مصوب شده است و همچنین مصوبات دولت نیز دراین زمینه مطلوب و مناسب است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: ساختار داخلی کارگروه ساماندهی مد و لباس و کمیسیون‌های تخصصی آن نیز به خوبی طراحی شده است و وظایف دستگاه‌های عضو آن هم روشن و مشخص است.

وی با اشاره به ژورنال‌های مد و لباس گفت: نقش این ژورنال‌ها در گسترش فرهنگ عفاف و حجاب از اهمیت زیادی برخوردار است و با در اختیار گذاشتن آنها در میان طراحان این حوزه کمک بسیاری به ترویج مد و لباس با الگوهای ایرانی اسلامی می‌شود و کارگروه ساماندهی مد و لباس نیز به اهدافش نزدیک‌تر می‌شود.

جنتی با تاکید بر نقش و جایگاه مهم سازمان صدا و سیما در تبلیغ و ترویج عفاف و حجاب در جامعه ادامه داد: عمده فعالیت‌های تبلیغی اعم از نمایشگاهی و فعالیت‌های صدا و سیما در این زمینه از اهمیت و جایگاه مهمی برخوردار است و صدا و سیما می‌تواند با برنامه ‌های خود در شبکه‌های مختلف در الگوسازی مد و لباس و ترویج فرهنگ پوشش ایرانی و اسلامی نقش به سزایی ایفا کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از طریق بازیگران و مجریان صدا و سیما به الگو سازی پوشش‌های مورد نظر که در راستای مد و لباس ایرانی اسلامی است بپردازند.و در این زمینه می‌توان با صدا و سیما و سازمان سینمایی نشست‌های مشورتی داشت.

وی افزود: از دیگر راه‌هایی که می‌توان به ترویج فرهنگ مد و لباس ایرانی اسلامی در جامعه پرداخت؛‌ تولید لوح‌های فشرده‌ در این حوزه و توزیع آن در سطح جامعه از طریق مراکز و فروشگاه‌های فرهنگی وهنری است.

جنتی از پیگیری‌ و رایزنی‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با سازمان مالیاتی کشور مبنی بر مشمولیت صنف طراحان پوشاک از قانون معافیت مالیاتی همانند ناشران و کتابفروشان خبر داد.

وی گفت: درحوزه حجاب و عفاف اگرچه حجاب برتر چادر است ولی طراحان و مسوولان این حوزه نباید تنها بر این مقوله تکیه کنند و در طراحی‌های خود باید به مانتوهای گشاد با طرح‌ها و رنگ‌های متنوع با رعایت موارد پوشش اسلامی نیز توجه کنند.

جنتی با اشاره به نقش مهم وزارت آموزش و پرورش در ترویج پوشش اسلامی ایرانی اظهار کرد: وزارت آموزش و پرورش در این زمینه وظایف گسترده‌ای بر عهده دارد و باید آنها را مورد توجه قرار دهد و باید برای پوشش دانش آموزان برنامه‌ریزی درست و مناسبی صورت گیرد.

وی بر اختصاص فروشگاه‌های ویژه لباس اسلامی در سطح کشور با هدف ایجاد برند پوشش اسلامی در داخل و خارج از کشور تاکید کرد.

وزیر فرهنگ گفت: حضور فعال در فضای مجازی و ایجاد سایت‌هایی در این زمینه ضروری است و باید به این سایت‌ها کمک شود تا بتوانند در ترویج و تبلیغ پوشش اسلامی ایرانی نقش موثری در سطح جامعه ایفا کنند.

در ادامه علی مرادخانی معاون امور هنری وزیر ارشاد گفت: مد و لباس نماد هویتی جامعه ماست و با توجه به بازتاب‌ها و مسایل اجتماعی که در این حوزه وجود دارد؛ معاونت امور هنری به عنوان متولی بنیاد مد و لباس با تمامی نهادها و گروه‌هایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند در ارتباط است.

وی گفت: از طریق تعامل و همکاری با بخش خصوصی با اصناف این حوزه در حال تلاش برای نهادینه کردن پوشش اسلامی ایرانی هستیم و جریان سازی این امر در جامعه از اهمیت زیادی برخوردار است.

همچنین حمید قبادی دبیر کرگروه ساماندهی مد و لباس در این جلسه با ارایه گزارشی از فعالیت‌های این کارگروه از انعقاد تفاهم نامه همکاری با صندوق مهر امام رضا (ع) برای اعطای وام به هنرمندان،‌طراحان و تولید کنندگان این حوزه خبر داد.

وی گفت: ساماندهی مد و لباس در جامعه به ارتقای سطح فرهنگ جامعه کمک بسیاری می‌کند و در این کارگروه اقدامات گسترده‌ای در جهت تثبیت قانون در حوزه ترویج مد و لباس ایرانی اسلامی صورت گرفته است که از آن جمله می‌توان به تاسیس بنیاد مد و لباس اسلامی ایران،‌ نشان شیما (شناسنامه دار کردن لباس) مالکیت معنوی،‌ راه‌اندازی کمیسیون صدور مجوزها و راه‌اندازی کمیسیون صدور مجوز ژورنال اشاره کرد.

قبادی افزود: راه‌اندازی کمیسیون رسانه و تبلیغ با محوریت صدا و سیما،‌ ساماندهی فعالیت‌های طراحان و تولید کنندگان و هویت بخشی به دست‌اندرکاران‌، بیمه هنرمندان طراح،‌ تشکیل شورای ارزشیابی درجه هنری طراحان،‌ صدور کارت صلاحیت طراحان و مدل‌ها از دیگر اقدامات و فعالیت‌های کارگروه ساماندهی مد و لباس است.

وی راه‌اندازی شوراهای راهبردی،‌ راه‌اندازی کارگروه‌های استانی،‌ برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های مختلف مد و لباس و ... را از دیگر اقدامات این کارگروه برشمرد.

قبادی از طرح ملی ارتقای چادر نماز در مساجد و اماکن متبرکه برای اولین باز و به تعداد 3 میلیون چادر خبر داد و گفت: چادر نماز در مساجد از مغفول ترین مواردی است که باید به آن توجهی ویژه داشت و بر اساس این طرح با همکاری بخش خصوصی در ابتدا به مساجد و اماکن متبرکه چادر نماز اعطا می‌شود و در مرحله بعدی و در قالب وقف و نذر این طرح را در کشور گسترش می‌دهیم.

دبیر کارگروه ساماندهی مدو لباس افزود: در حال راه‌اندازی پورتال ویژه و تخصصی مد و لباس به عنوان پایگاه مرجع در این حوزه هستیم تا علاقه‌مندان و مردم بتوانند از این طریق و به صورت کاملا تخصصی به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی یابند.

در بخشی از این نشست لاله افتخاری‌ عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفت:‌در انتخاب و طراحی طرح‌ها و مدل‌های پوشاک باید به اسلامی بودن آنها توجه شود و در در عین حال ذایقه و سلایق موجود در جامعه نیز رعایت شود.

وی افزود: در برگزاری نمایشگاه‌های مد و لباس می‌توان از طریق پوشش اسلامی غرفه‌داران نیز در ترویج عفاف و حجاب کمک گرفت.

همچنین عفت شریعتی مشاور وزیر فرهنگ درامور بانوان با تاکید بر این مطلب گفت: در این حوزه نباید با دیگر وزارتخانه‌ها موازی کاری شود و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای پیشگیری از این اتفاق به عنوان جایگاه محوری می‌تواند با دیگر نهادها و سازمان های مرتبط همکاری داشته باشد و در صورتی می‌توانیم مخاطبان مد و لباس را اقناع کنیم که فقط از محوریت وزارت ارشاد وارد عمل شویم.

در بخشی از این نشست ابوذر ابراهیمی ترکمان‌ رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از اعلام آمادگی این سازمان برای اختصاص غرفه‌های مد و لباس در هفته‌های فرهنگی خارج از کشور خبر داد.

در ادامه این نشست نمایندگان و اعضای مختلف سازمان‌ها و دیگر اعضای کارگروه مد و لباس با ارایه گزارشی از عملکرد و فعالیت‌های صورت گرفته در حوزه خود پیشنهاداتی در زمینه گسترش و ترویج حجاب و عفاف ارایه دادند.

مصوبات نشست:

از جمله مصوبات این نشست می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

مقرر شد وزارت صنعت معدن و تجارت در جهت توسعه امر عفاف و حجاب نسبت به برنامه ریزی برای تولید آثار و چادر مشکی ایرانی با کیفیت مناسب اقدام و نتیجه را به کارگروه اعلام کند.

مقرر شد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با همکاری کارگزوه ساماندهی مد و لباس بخش بین‌المللی نمایشگاه فجر مد و لباس را به عهده گیرد.

مقرر شد وزارت صنعت معدن و تجارت با بررسی و تجدید نظر در ضوابط با همکاری دبیر خانه کارگروه راهکارهای مواجهه و یا بهره گیری احتمالی از ظرفیت‌ برندهای خارجی این حوزه که به صورت رسمی و قانونی در کشور فعالیت می‌کنند را اتخاذ و حداکثر طی سخ ماه آینده برای تصویب به کارگروه ارایه کند.

مقرر شد سازمان صدا و سیما و کمیسیون رسانه وتبلیغ در جهت فرهنگ سازی مقابله با ورود غیر قانونی محصولات مرتبط با حوزه مد و لباس این اقدام را اعلام کند.

مقرر شد کارگروه ساماندهی مد و لباس با همکاری اتحادیه سراسری پوشاک ظرف مدت سه ماه آینده نسبت به معرفی مراکز عرضه لباس‌های منطبق با الگوهای اسلامی و ایرانی اقدام کند.

مقرر شد سازمان صدا و سیما از طریق روش‌های رسانه‌ای نسبت به معرفی این مراکز اطلاع رسانی کند.