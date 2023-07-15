به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز شنبه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور در جریان گفتگوی تلفنی با سیریل رامافوزا، رئیس جمهور آفریقای جنوبی، گفت که موانع همچنان بر سر راه صادرات روسیه در توافقنامه صادرات غلات دریای سیاه وجود دارد.

دفتر مطبوعاتی کرملین در این خصوص تأکید کرد که این گفتگوی تلفنی در ۱۵ جولای به ابتکار طرف آفریقای جنوبی انجام شد.

پوتین به رییس جمهور آفریقای جنوبی گفت که هدف اصلی توافق غلات هنوز اجرایی نشده است.

رئیس جمهور روسیه در این گفتگو با اشاره به موانع باقیمانده بر سر راه صادرات روسیه تاکید کرد که این موانع باید در چارچوب توافق غلات برطرف می‌ شد.

پوتین همچنین اضافه کرد که تعهدات مندرج در توافقنامه روسیه و سازمان ملل برای رفع موانع موجود در مسیر صادرات مسکو هنوز برطرف نشده است‌.

سران دو کشور در این تماس تلفنی همچنین درباره ابتکار صلح آفریقا در ارتباط با اوکراین گفتگو و توافق کردند که این موضوع در جریان نشست سن پترزبورگ مطرح و راهکارهای دو جانبه و بین‌ المللی مورد بررسی قرار گیرد.

ترکیه، اوکراین، روسیه و سازمان ملل با میانجیگری آنکارا در ۲۲ جولای سال ۲۰۲۲ میلادی در استانبول سند مربوط به «انتقال امن غلات و مواد غذایی از بنادر اوکراین» را امضا کردند.

تاکنون ده‌ها کشتی حامل غلات اوکراین با عبور از تنگه‌های ترکیه راهی بازارهای جهانی شده اند. یک روزنامه اسپانیایی پیشتر فاش کرده بود که غلاتی که از بنادر اوکراین صادر می‌شود، عمدتاً سر از قاره اروپا درمی آورد.

وزارت خارجه روسیه ۱۳ تیرماه اعلام کرد که که هیچ دلیلی برای ادامه بیشتر قرارداد غلات که در ۱۷ جولای منقضی می شود وجود ندارد.

در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است که روسیه اقدامات لازم را انجام می دهد تا همه کشتی های مشمول این توافق، بتوانند ماموریت خود را، تا قبل از انقضای این توافق در ۱۷ جولای، با موفقیت انجام دهند و قبل از تاریخ مشخص شده از دریای سیاه خارج شوند. «دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست جمهوری روسیه نیز روز دوشنبه اعلام کرد که دولت مسکو امید زیادی به اجرای مفاد مربوط به توافق غلات پیش از پایان دوره آن ندارد.