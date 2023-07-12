نامه «گوترش» به «پوتین» با درخواست حفظ توافق غلات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد امروز چهارشنبه اعلام کرد: آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل توجه زیادی بر تضمین دسترسی همیشگی به مواد غذایی و کود فدراسیون روسیه و اوکراین به بازارهای جهانی به منظور تأمین امنیت غذایی جهانی داشته است.

سخنگوی سازمان ملل در این باره گفت: اجرای کامل توافقنامه های امضا شده در استانبول در جولای ۲۰۲۲ برای اطمینان از ارسال بدون مشکل محصولات به بازارهای جهانی از اهمیت زیادی برخوردار است.

استفان دوجاریک اضافه کرد: دبیرکل سازمان ملل روز گذشته نامه‌ ای به ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه ارسال کرد که در آن پیشنهادی با هدف هماهنگ کردن ادامه اجرای یادداشت تفاهم با تاکید بر حفظ ابتکار دریای سیاه ارائه شد.

وی در این باره گفت: هدف از ارسال این نامه رفع موانع ادامه این توافق بوده است.

«سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه دوشنبه در پیش در سخنانی اعلام کرد: بخش اوکراینی توافقنامه غلات به یک پروژه تجاری تبدیل شده است. کمتر از ۳ درصد غلات به کشورهای نیازمند می رود. با وجود تضمین های سازمان ملل، الزامات ما برای این توافقنامه برآورده نمی شود. تلاش های سازمان (در توافق غلات) بی نتیجه مانده است.

ترکیه، اوکراین، روسیه و سازمان ملل با میانجیگری آنکارا در ۲۲ جولای سال ۲۰۲۲ میلادی در استانبول سند مربوط به «انتقال امن غلات و مواد غذایی از بنادر اوکراین» را امضا کردند.

تاکنون ده‌ها کشتی حامل غلات اوکراین با عبور از تنگه‌های ترکیه راهی بازارهای جهانی شده اند. یک روزنامه اسپانیایی پیشتر فاش کرده بود که غلاتی که از بنادر اوکراین صادر می‌شود، عمدتاً سر از قاره اروپا درمی آورد.

وزارت خارجه روسیه ۱۳ تیرماه اعلام کرد که که هیچ دلیلی برای ادامه بیشتر قرارداد غلات که در ۱۷ جولای منقضی می شود وجود ندارد.

در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است که روسیه اقدامات لازم را انجام می دهد تا همه کشتی های مشمول این توافق، بتوانند ماموریت خود را، تا قبل از انقضای این توافق در ۱۷ جولای، با موفقیت انجام دهند و قبل از تاریخ مشخص شده از دریای سیاه خارج شوند. «دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست جمهوری روسیه نیز روز دوشنبه اعلام کرد که دولت مسکو امید زیادی به اجرای مفاد مربوط به توافق غلات پیش از پایان دوره آن ندارد.