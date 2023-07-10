به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد: بخش اوکراینی توافقنامه غلات به یک پروژه تجاری تبدیل شده است.

وزیر خارجه روسیه در این ارتباط ادامه داد: کمتر از ۳ درصد غلات به کشورهای نیازمند می رود. با وجود تضمین های سازمان ملل، الزامات ما برای این توافقنامه برآورده نمی شود.

«سرگئی لاوروف» در ادامه افزود: تلاش های سازمان (در توافق غلات) بی نتیجه مانده است.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه شنبه هفته جاری اعلام کرد که امیدوار است توافقنامه غلات دریای سیاه پس از ۱۷ جولای (۲۶ تیر ماه) تمدید شود.

رئیس جمهور ترکیه در این ارتباط گفت: ما سال گذشته نشست مهمی را در استانبول برگزار کردیم. به طور مشترک با سازمان ملل، روی طرح غلات دریای سیاه توافق شد. به عنوان بخشی از این توافقنامه، ۳۳ میلیون تُن غذا به کشورهای نیازمند ارسال شده است. ما می خواهیم ابتکار غلات دریای سیاه ادامه یابد. امیدوارم قرارداد غلات دریای سیاه حداقل به مدت ۳ ماه تمدید شود؛ البته گزینه بهتر این است که آن را برای ۲ سال دیگر اجرا کنیم. امیدوارم که قرارداد کریدور غلات پس از ۱۷ جولای دوباره تمدید شود.

ترکیه، اوکراین، روسیه و سازمان ملل با میانجیگری آنکارا در ۲۲ جولای سال ۲۰۲۲ میلادی در استانبول سند مربوط به «انتقال امن غلات و مواد غذایی از بنادر اوکراین» را امضا کردند.

تاکنون ده‌ها کشتی حامل غلات اوکراین با عبور از تنگه‌های ترکیه راهی بازارهای جهانی شده اند. یک روزنامه اسپانیایی پیشتر فاش کرده بود که غلاتی که از بنادر اوکراین صادر می‌شود، عمدتاً سر از قاره اروپا درمی آورد.

وزارت خارجه روسیه ۱۳ تیرماه اعلام کرد که که هیچ دلیلی برای ادامه بیشتر قرارداد غلات که در ۱۷ جولای منقضی می شود وجود ندارد.

در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است که روسیه اقدامات لازم را انجام می دهد تا همه کشتی های مشمول این توافق، بتوانند ماموریت خود را، تا قبل از انقضای این توافق در ۱۷ جولای، با موفقیت انجام دهند و قبل از تاریخ مشخص شده از دریای سیاه خارج شوند. «دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست جمهوری روسیه نیز روز دوشنبه اعلام کرد که دولت مسکو امید زیادی به اجرای مفاد مربوط به توافق غلات پیش از پایان دوره آن ندارد.