به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی در جمع مدیران ارشد اداره کل بازرسی گلستان با بیان اینکه برخی مدیران اجرایی با بهانه نگرانی از دستگاههای نظارتی در انجام تکالیف خود کوتاهی میکنند، گفت: هیچ کم کاری تحت این عنوان از دستگاهها پذیرفته نیست و اتفاقاً مدیری که سلامت کار میکند سازمان بازرسی را در کنار خود برای پیشبُرد بهتر امور می بیند.
وی افزود: سازمان بازرسی با نظارت بر حُسن اجرای قوانین، محرک و پیشران دستگاههای اجرایی باشد.
رئیس کل دادگستری گلستان با بیان اینکه کم کاری دستگاهها، جزو موارد ترک فعل است، گفت: از اداره کل بازرسی استان میخواهیم این موارد را به دادستانها گزارش کنند.
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