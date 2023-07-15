  1. استانها
  2. گلستان
۲۴ تیر ۱۴۰۲، ۲۱:۱۷

رئیس کل دادگستری گلستان عنوان کرد؛

سازمان بازرسی محرک و پیشران دستگاه‌های اجرایی

سازمان بازرسی محرک و پیشران دستگاه‌های اجرایی

گرگان- رئیس کل دادگستری گلستان گفت: بدنه قوی کارشناسی سازمان بازرسی بر سلامت دستگاه های اجرایی اثرگذار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی در جمع مدیران ارشد اداره کل بازرسی گلستان با بیان اینکه برخی مدیران اجرایی با بهانه نگرانی از دستگاه‌های نظارتی در انجام تکالیف خود کوتاهی می‌کنند، گفت: هیچ کم کاری تحت این عنوان از دستگاه‌ها پذیرفته نیست و اتفاقاً مدیری که سلامت کار می‌کند سازمان بازرسی را در کنار خود برای پیشبُرد بهتر امور می بیند.

وی افزود: سازمان بازرسی با نظارت بر حُسن اجرای قوانین، محرک و پیشران دستگاه‌های اجرایی باشد.

رئیس کل دادگستری گلستان با بیان اینکه کم کاری دستگاه‌ها، جزو موارد ترک فعل است، گفت: از اداره کل بازرسی استان می‌خواهیم این موارد را به دادستان‌ها گزارش کنند.

کد مطلب 5837137

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه