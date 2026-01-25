به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت روز جانباز حجت‌الاسلام والمسلمین عباس ذاکری امام جمعه شهرستان جاسک به همراه حسن نکویی‌زاده فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه جاسک و جمعی از اعضای شورای تأمین با تعدادی از جانبازان این شهرستان دیدار و گفت‌وگو کردند.

در جریان این دیدارها که با هدف تکریم ایثارگران انجام شد، مسئولان با حضور در منازل چند تن از جانبازان از جمله محمد حسینی‌زاده و حسین آزاده‌دل به صورت چهره‌به‌چهره در جریان مسائل، مطالبات و دغدغه‌های آنان قرار گرفتند.

امام جمعه جاسک در حاشیه این دیدار با گرامیداشت روز جانباز، اظهار کرد: حضور در کنار جانبازان سرافراز برای ما مایه افتخار است و امروز سلام و ارادت مقام معظم رهبری (مدّظله‌العالی) را به این عزیزان ابلاغ کردیم.

وی با اشاره به دشمنی‌های مستمر علیه انقلاب اسلامی افزود: دشمنان انقلاب طی سال‌های گذشته با طراحی سناریوهای مختلف تلاش کردند به این نظام آسیب بزنند، اما مقاومت مردم و فداکاری ایثارگران، تمامی این توطئه‌ها را بی‌اثر کرد.

حجت‌الاسلام ذاکری با تأکید بر نقش بی‌بدیل جانبازان در حفظ دستاوردهای انقلاب تصریح کرد: آنچه امروز به عنوان عزت، امنیت و اقتدار ایران اسلامی شاهد آن هستیم، مرهون ایثار و ازخودگذشتگی جانبازان و خانواده‌های آنان است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این دیدارها فرصتی برای سرکشی، قدردانی و تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدا بود و ادامه این مسیر وظیفه‌ای همگانی است.