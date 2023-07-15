پیش بینی توفان شدید در فرانسه/ اعلام وضعیت قرمز در ۵ ناحیه

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از فرانس ۲۴، به دلیل تعلیق قطارها و بسته شدن پارک‌ها، بخش‌های بزرگی از کشور نیز در حالت هشدار نارنجی قرار گرفتند. به مردم هشدار داده شد که مراقب باشند و از رفت و آمد خودداری کنند.

بعدازظهر جمعه، اپراتور ملی هواشناسی فرانسه، «متئو فرانسه»، بسیاری از بخش‌هایی را که عمدتاً در شرق واقع شده‌اند، در وضعیت هشدار آب‌وهوای نارنجی برای توفان قرار داد.

سپس این سطح هشدار به قرمز- بالاترین سطح- در پنج بخش در شرق کشور افزایش یافت.

پیش بینی می‌شود عصر روز شنبه رگبار و رعد و برق شدید همراه با تگرگ، بارندگی شدید و وزش باد محلی با سرعت ۱۳۰ کیلومتر در ساعت رخ دهد.

با توجه به پیش بینی‌های سازمان هواشناسی فرانسه، این توفان گذرا به بارندگی‌های پایدار تبدیل می‌شوند و در بامداد یکشنبه از شدت آن کاسته خواهد شد.