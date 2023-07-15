صداوسیما در راستای گسترش وحدت بین مذاهب و اقوام گام بردارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما بعد از ظهر شنبه در دیدار با سرپرست صدا و سیمای مرکز کرمانشاه از نقش تربیتی صدا و سیما با عنوان مربی یاد کرد.

وی با مهم دانستن تبلیغ و اطلاع رسانی در راستای جهاد تبیین، افزود: صدا و سیما مربی و تربیت کننده است و امیدوارم برنامه سازان و دست اندرکاران رسانه ملی در این زمینه برنامه‌های هدفمند و متعالی را داشته باشند.

امام جمعه کرمانشاه با اشاره با سابقه درخشان دینداری مردم استان کرمانشاه، تصریح کرد: امیدوارم با انعکاس درست و منطقی برنامه‌های آئینی و مذهبی یک استان نمونه شویم و با توجه به حضور ارزشمند اهل سنت و اهل حق باید صدا و سیما برنامه‌های خاص در دست تولید داشته باشد و بتواند وحدت را بسط و گسترش دهد.

علما با مهم دانستن حد اعتدال در برنامه سازی، بیان کرد: باید مراعات کرد و حد اعتدال را مد نظر قرار داد زیرا اگر درست و منطقی حب ائمه اطهار (علیهم السلام) بیان شود و گسترش یابد باعث گسترش وحدت می‌شود چون حقیقت چون آفتاب تابان است.

گفتنی است، قبل از سخنان نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه موسوی سرپرست جدید صدا و سیما گزارشی از برنامه‌ها و اهداف رسانه ملی را در استان کرمانشاه تشریح کرد.