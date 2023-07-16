به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، آیین اختتامیه نهمین جشنواره نانو و رسانه با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری برگزار و از فعالان رسانه‌ای برجسته در ترویج گفتمان فناوری نانو تقدیر شد.

روح الله دهقانی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهوری طی سخنانی در این مراسم با اشاره به نقش جریان‌ساز و تحول آفرین رسانه‌ها عنوان کرد: رسانه‌ها نقش آگاهی بخشی و مردمی سازی فناوری‌ها را به خوبی ایفا می‌کنند و نقش آن‌ها در پایدارسازی و ارتقای فناوری‌ها نقشی کلیدی است. وقتی جریان علم و فناوری مردمی می‌شود، علاوه بر کمک به ارتقای این فناوری، بازار آن نیز توسعه و رونق پیدا می‌کند.

دهقانی با اشاره به نقش فعالان رسانه‌ای در تولید محتوای مفید و آگاهی بخش برای اعتلا و سلامت جامعه گفت: تولید خوراک سالم، مفید و پرمحتوای رسانه‌ای و همچنین توزیع و رساندن آن به افراد جامعه، از اهمیتی بالا و هم اندازه تولید و تامین غذای سالم برخوردار است چرا که امروزه افراد با شناخت هایشان تصمیم می‌گیرند و یکی از پایه‌ها و مبناهای علوم و فناوری‌های شناختی، رسانه است.

وی با تاکید بر این‌که امروزه عصر اندیشه‌ها و شناخت‌های مبتنی بر محتواهای رسانه‌ای است، ادامه داد: پیشرفت فناوری‌ها و توسعه ابزارهای ارتباطی و رسانه‌ای، موجب شده است عمده تصمیم‌های انسان بر اساس شناخت‌هایی صورت گیرد که از رسانه‌ها دریافت می‌کند.

رئیس بنیاد ملی نخبگان، با اشاره به نقش رسانه‌ها در ترویج علم و فناوری و مردمی سازی دانش تخصصی عنوان کرد: توجه به نقش آفرینی رسانه‌ها برای عمومی و مردمی سازی دانش و فناوری‌ها، یک موضوع اولویت‌دار و دغدغه بسیار جدی در سطوح عالی جهان است و بنیادهای علمی در جهان بر روی مساله ترویج عمومی و مردمی کردن علم، سرمایه گذاری جدی دارند. این که مردم درباره علم بدانند به قدری اهمیت دارد که می‌تواند مسیر یک دانش یا فناوری را تغییر دهد به طوری که یک حوزه علمی را بالا یا پایین ببرد.

وی افزود: رسانه می‌تواند موضوعی را که وجود نداشته به نحوی نشان دهد که گویی به بهترین شکل انجام شده و یا بالعکس، کار علمی را که به بهترین شکل انجام شده، طوری نشان دهد که گویی وجود نداشته است.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهوری با تاکید بر ضرورت پیوست رسانه‌ای برای ترویج و مردمی‌سازی تمامی حوزه‌های فناورانه، افزود: باید از دست اندرکاران ستاد نانو قدردانی کرد که نقش رسانه را در عمومی کردن یک علم و ایجاد مطالبه نسبت به آن در جامعه را دریافتند و از نقش رسانه‌ها در توسعه فناوری نانو، حمایت کردند.

به گفته دهقانی، رسانه‌ها می‌توانند نقش جدی در جامعه ایفا کنند، همچنین آگاهی بخش جامعه و روشنی بخش مسیر است و برای مردم تعیین تکلیف می‌کند تا مسیر خود را مشخص کنند.

وی با بیان این‌که اگر گفتمان نانو امروز در جامعه به یک مطالبه عمومی و حائز نقشی جدی در عرصه‌های گوناگون از اقتصاد و صنعت تا سیاست تبدیل شده، مرهون رسانه‌ها است، عنوان کرد: رسانه‌های علم و فناوری از متخصصان و دانشمندان، فناوران و سرمایه‌گذاران، دولت‌ها و مدیران در تصمیمات و حرکت‌های بزرگ صیانت می‌کند. رسانه می‌تواند یک بازار را رونق ببخشد یا بازاری دیگر را کم‌رونق کند؛ بنابراین عمومی کردن دانش، اهمیت ویژه ای دارد و باورمان این است اگر کشورمان امروز در نانوفناوری موفقیت‌هایی کسب کرده و امروز متخصصان دانشمندان و دانشجویان، صاحبان صنعت و سرمایه‌گذاران به این عرصه روی آورده‌اند، مرهون رسانه‌ها و کسانی است که خبر خوب تولید و منتشر کرده‌اند.

دهقانی با بیان این‌که مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی با هدف توسعه فناوری در کنار بنیاد علم که توسعه علمی را در دستور کار قرار دارد، در تمامی عرصه‌های فناورانه، از همراهی و یاری رسانه‌های علم و فناوری استقبال می‌کند، اظهار داشت: امروز علاوه بر فناوری نانو، سایر فناوری‌های اولویت‌دار و راهبردی دیگر نیز برای عمومی شدن و مطالبه مردمی به نقش آفرینی رسانه‌ها احتیاج دارند. ذیل مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی، ۱۰ ستاد توسعه فناوری‌های راهبردی فعالیت دارند که برای عمومی شدن و تکرار تجربه موفق نانوفناوری، به کمک رسانه‌ها نیاز داریم.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهوری از آمادگی کامل برای حمایت و همراه‌سازی فعالان رسانه‌ای و ارتقای گفتمان علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان به کمک بازوی توانمند رسانه خبر داد و افزود: در همین راستا انجمن ویژه خبرنگاران علم و فناوری که بستری برای ترویج گفتمان علم و فناوری است، شکل می‌گیرد و در قالب این انجمن، فعالان رسانه‌ای اثرگذار و توانمند با برخوردار شدن از حمایت‌های مالی و تسهیلاتی، مسیر ترویج و مردمی سازی علم و فناوری را با جدیت طی کنند. در قالب این انجمن، فعالان رسانه‌ای علم و فناوری، گرد هم می‌آیند تا جریان علمی و فناوری با شتاب بیش‌تری ادامه پیدا کند.

دهقانی همچنین با اشاره به برنامه حمایتی و توانمندسازی فعالان رسانه‌های علم و فناوری عنوان کرد: بحث آموزش برای تربیت فعالان رسانه‌ای علم و فناوری، حمایت و همراهی آن‌ها در قالب برنامه توانمندسازی فعالان رسانه‌های علم و فناوری در یک ماه آینده اجرایی می‌شود و با ایجاد انجمن ویژه خبرنگاران علم و فناوری، حمایت‌ها در مسیر ترویج گفتمان علم و فناوری قرار خواهد گرفت. این انجمن تشکل و تشخص ویژه ای به فعالان رسانه‌ای علم و فناوری خواهد داد به طوری که بتوانند تاثیرگذاری هرچه بیش‌تری را در جامعه داشته باشند.

گفتنی است؛ در این مراسم، خبرنگاران و مدیران رسانه‌های فعال در ترویج گفتمان فناوری نانو توسط معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهوری و دبیر ستاد توسعه فناوری نانو و میکرو تقدیر شدند.