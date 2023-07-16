آغاز اجرای پروژه های مشترک ایران و چین از ماه آینده

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی در پخش زنده خبری اظهار داشت: رئیس جمهوری زمستان پارسال سفر مهمی به پکن داشت و توافقات خوبی با رئیس جمهور چین انجام شد که عملیاتی سازی آنکه بتواند منافع اقتصادی ایران را تأمین کند نیازمند پی گیری ها از سمت وزارتخانه‌ها مختلف بود که طی ۵ ماه گذشته این اقدام انجام شد و روز پنجشنبه اولین کمیسیون مشترک بین ایران و چین بعد از ۴.۵ سال برگزار شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: چین بزرگترین شریک تجاری ایران است و بیشترین مقصد صادرات کالاهای ایرانی و بخش مهمی از واردات ما از چین است؛ در سال ۱۴۰۱ سهم چین در مجموعه تجارت ایران (غیرنفتی) ۲۴ درصد بود.

وی ادامه داد: جلسه کمیسیون با حضور وزارت اقتصاد به عنوان رئیس ایرانی کمسیون، وزارت نفت، وزارت کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان توسعه تجارت، وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک، سازمان امور مالیاتی و وزارت امور خارجه برگزار شد. پروژه‌هایی که باید پس از توافق دو رئیس جمهور به شکل عملیاتی مورد توافق قرار می‌گرفت، مورد توافق طرفین قرار گرفت و مقرر شد از ماه آینده به تدریج هر کدام از این پروژه‌ها اجرایی شوند.

خاندوزی اضافه کرد: هم در حوزه تجارت بین دو کشور ظرفیت‌های خوبی داریم؛ بسیاری از صادرکنندگان ایرانی برای صادرات برخی از کالاهای خود به چین نیازمند مجوزهایی بودند که طرف چینی با این مجوزها موافقت کرد. همچنین برای سرمایه گذاری نیز فهرستی مورد توافق دولت‌های طرفیت قرار گرفت. جلسه خوبی هم اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با حضور شرکت‌های ایرانی و چینی برگزار شد و طرف چینی وعده داد موانع شرکت‌های ایرانی را برطرف کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد سرمایه گذاری‌های جدید در ایران، گفت: با توجه به اینکه وزارتخانه‌های مختلف درخواست سرمایه گذاری‌های متعددی را داشتند اما دولت مصر بود که بر اساس اولویت بندی کار انجام شود؛ فعلاً از فهرست پروژه‌های سرمایه گذاری طولانی تعدادی از آنها به عنوان اولویت سرمایه گذاری به طرف چینی معرفی شد که در زمینه‌های مختلفی از جمله انرژی، صنعت، معدن، صنایع معدنی، محصولات کشاورزی و البته یکی دو پروژه اجتماعی در حوزه بهداشت و درمان وجود دارد.

وی افزود: در کنار جلسه کمیسیون، دیدار محدود و سازنده‌ای با رئیس چینی کمیسیون مشترک برگزار شد که در انجا به شکل مشخص‌تر و مصداقی برخی از مواردی که باید مورد رفع موانع قرار گیرد، تاکید شد.

خاندوزی گفت: فضا بسیار سازنده است و امیدواریم در ماه‌های آینده نتایج سفر رئیس جمهور را به صورت عملی در قالب پروژه‌ها شاهد باشیم.