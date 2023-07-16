گزارش جدید تهران تایمز از رد پای ۱+۳ ایرانی در برکناری رابرت مالی

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: بعد از گزارش اخیر روزنامه تهران تایمز درباره سقوط رابرت مالی، پرسش‌ها و درخواست‌های بسیاری درباره دلیل اصلی معلق شدن کلیرنس (دسترسی امنیتی) مالی و اخراج او صورت گرفته است. اگرچه هنوز هیچ اظهارنظری رسمی چه در فضای آشکار و یا محرمانه در این باره از سوی حفاظت دیپلماتیک صورت نگرفته است، اما منبع مطلع ما در وزارت خارجه آمریکا به ما گفته است که عمده مشکلی که برای مالی پیش آمده مربوط به مذاکرات محرمانه اخیری است که وی با نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل داشته است و نیز جلسات آشکار و پنهان مالی با برخی ایرانیان حاضر در آمریکا. در واقع همانطور که عنوان شد، مالی برای پیشبرد سیاست‌های خود درباره ایران و به عنوان یک تاکتیک مذاکراتی، با حلقه‌ها و افراد مختلفی به طور مرتب در ارتباط بوده و تلاش می کرده است تا به واسطه آنها، بر محاسبات تیم مذاکره کننده ایرانی تاثیر بگذارد. برخی از این افراد مانند علی واعظ (نیروی سابق مالی در Crisis Group)، ولی نصر و تریتا پارسی (همکار فعلی پسر مالی در Quincy Institute)، ایرانیانی هستند که حضور آنها را در دیپلماسی دموکرات‌ها در قبال تهران در دولت اوباما و دولت کنونی آمریکا، می‌توان کاملاً مشاهده کرد. افرادی که به واسطه ارتباط با تیم مذاکره کننده قبلی ایرانی که البته برخی از آنها در تیم مذاکره فعلی هم حضور دارند، نقش دلالان و کاسبان دیپلماسی بین دولت دموکرات آمریکا و ایران را بازی می‌کنند.

اما آن چیزی که مسلم است این است که رابرت مالی که سالهاست دسترسی‌های سری و صلاحیت‌های امنیتی را در بالاترین سطوح دولتی آمریکا داراست، در پیشبرد این تاکتیک مذاکراتی در هماهنگی کامل با وزارت خارجه آمریکا بوده است. شاید بتوان دلیل عدم ملاقات و صحبت تونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با مالی را به این دلیل دانست که وزیرخارجه آمریکا نمی‌خواهد که دامنه این رسوایی گسترده‌تر شود و دامن او را هم بگیرد.

به هر حال آنچه مسلم است این است که کنار گذاشتن مالی به خاطر اختلاف بین تیم وزارت خارجه و تیم مشاور امنیت ملی نبوده است و اتفاقاً در نقطه مقابل، این دو همکاری خیلی خوبی با هم برای مخفی نگه داشتن این موضوع و بهره برداری از آن در مذاکرات سه ماهه اخیر با ایران داشته اند. در واقع نزدیکی زیاد مالی به مشاوران غیررسمی و ایرانی الاصل او که شاید بزرگترین نقطه قوت او و دلیل انتصابش به این پست در دولت جدید آمریکا بوده است، حالا به پاشنه آشیلش تبدیل و باعث سقوط او شده است.