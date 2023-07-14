پایان کار رابرت مالی/وزارت خارجه آمریکا نام و عکس مالی را حذف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با بالا گرفتن گمانه‌زنی‌ها درباره سرنوشت «رابرت مالی»، دیپلمات آمریکایی پس از تحقیقات پلیس فدرال، اکنون مشاهدات حکایت از آن دارد که نام و عکس رابرت مالی از صفحه رسمی توئیتری دفتر نماینده آمریکا در امور مربوط به ایران حذف شده است.

مسئولان این دفتر وابسته به وزارت خارجه آمریکا، به جای عکس و نام رابرت مالی، نام و تصویر «ابرام پالی»، معاون او را جایگزین کرده‌اند.

به نظر می‌رسد حذف نام و تصویر رابرت مالی از حساب توئیتری دفتر امور ایران در وزارت خارجه آمریکا به معنای پایان کار او باشد.

دو روز پیش نیز برخی منابع اعلام کردند که مجلس نمایندگان آمریکا به دنبال انجام تحقیقات پیرامون عملکرد «رابرت مالی»، نماینده پیشین این کشور در مور ایران است.

مایکل مک کال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از حزب جمهوریخواه، روز ۳۰ ژوئن در نامه‌ای به آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا نوشته بود که این کمیته به اطلاعات مربوط به موضوع تحقیق از رابرت مالی دسترسی ندارد و به وزارت خارجه تا سه‌شنبه ۱۱ ژوئیه مهلت داده بود تا در این زمینه توضیحاتی ارائه کند.

متیو میلر، سخنگوی وزرات خارجه آمریکا اعلام کرد که در خصوص جزئیات تعلیق مجوز و دسترسی امنیتی رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران به مجلس نمایندگان این کشور پاسخ داده است. میلر عنوان کرد که رابرت مالی در روز ۲۹ ژوئن از سمت خود معلق و چند هفته قبل از آن به مرخصی اجباری بدون حقوق فرستاده شده است.

خبرگزاری رویترز به نقل از مایکل مک کال در واکنش به این خبر نوشت که پاسخ ارائه شده از سوی وزارت خارجه مطلقاً غیر قابل قبول است. مک کال افزود: «کنگره این حق را دارد که بداند دقیقاً چرا مجوز دسترسی امنیتی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران به حالت تعلیق درآمد و چرا او بعد از آن از سمت خود تعلیق شد و اکنون هم رسانه‌ها گزارش می‌دهند که اف‌بی‌آی در حال تحقیق از او است.»

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس آمریکا همچنین گفت: «رابرت مالی فردی است که ماموریتش مذاکره با ایران است، هیچ چیز جدی‌تر از این نمی‌تواند باشد. من از وزارت امور خارجه پیگیری خواهم کرد تا هفته آینده یک گزارش محرمانه دریافت کنم.»

مجموعه اظهارنظرها و اخبار منتشر شده پیرامون کنار گذاشتن رابرت مالی، حکایت از یک پنهان کاری گسترده و البته هماهنگ شده در سطوح بالای دولت آمریکا دارد. ۱۶ می، وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا در یک جلسه محرمانه با سناتورها درباره روند مذاکره با ایران شرکت کرد. کالین کال، معاون سیاسی وزیر دفاع آمریکا، مورگان میور معاون رئیس اداره اطلاعات ملی آمریکا، برایان نلسون، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی و استفان کوهلر، رئیس امور راهبردی و سیاسی ستاد مشترک ارتش آمریکا، شرمن را در این جلسه محرمانه همراهی می‌کردند. آنچه جای تأمل بود، غیبت رابرت مالی، مسئول اصلی پرونده ایران در دولت بایدن بود.

برخی رسانه‌ها از مرخصی دو روزه نوشتند و برخی دیگر گفتند او به مرخصی طولانی رفته است. غیبت او در چنین نشستی عجیب بود اما دولت آمریکا به محرمانه نگه داشتن علت واقعی این غیبت چنان اصرار داشت که حتی سناتورها نیز از علت واقعی آن باخبر نشدند.

موضوع از چنان اهمیتی برخوردار است که تاکنون و علی رغم اعلام کلی ماجرا، هنوز تاریخ دقیق تعلیق رابرت مالی اعلام نشده است. تهران تایمز از طریق یک منبع محرمانه متوجه شده است تاریخ دقیق تعلیق مالی ۲۱ آوریل بوده است.

در این تاریخ از سوی دپارتمان امنیت دیپلماتیک به مالی اعلام می‌شود او در حفظ و نگهداری اسناد محرمانه مشکل داشته و صلاحیت او تعلیق شده است. دسترسی‌های کاری مالی در این زمان قطع می‌شود. البته برای آنکه ماجرا رسانه‌ای نشود برخی دسترسی‌های محدود و غیر مهم او حفظ می‌شود. مثل ارتباط او با خانواده زندانیان آمریکایی در ایران.

پس از چند هفته که تاریخ آن نیز برای ما روشن است، رابرت مالی به مرخصی اجباری و بدون حقوق فرستاده می‌شود که دست کمی از اخراج ندارد.

طی این دوره ایران و آمریکا در عمان مذاکراتی محرمانه داشتند. آمریکا برت مک گورک، از شورای امنیت ملی و نزدیک به جیک سالیوان را راهی عمان می‌کنند. نکته قابل توجه اینکه آمریکایی‌ها با لاپوشانی ماجرای مالی به نحوی سعی می‌کنند جایگزینی مک گورک را به عنوان یک تغییر مثبت و تلاش برای پیشبرد بهتر مذاکرات، به طرف ایرانی ارائه کنند.