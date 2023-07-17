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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۴:۴۳

ویژه برنامه های حرم مطهر شاهچراغ (ع) در ماه محرم تشریح شد

ویژه برنامه های حرم مطهر شاهچراغ (ع) در ماه محرم تشریح شد

شیراز- معاون فرهنگی آستان احمد ابن موسی شاه‌چراغ (ع) از برگزاری ویژه برنامه های گرامیداشت ماه محرم در این آستان مقدس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله طلایی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص برنامه‌های آستان احد ابن موسی (ع) در ماه محرم بیان کرد: مراسم سوگواری دهه اول محرم، از ۲۷ تیر لغایت ۸ مردادماه هر شب بعد از اقامه نماز مغرب و عشا، برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: سخنرانان این مراسم نیز حجت اسلام والمسلمین عبدالرضا محمودی، محمدرضا حداد پور و محمدحسین حدائق هستند.

طلایی تاکید کرد: در ایام دهه اول ماه محرم هر روز بعد از اقامه نماز ظهر نیز مداحان مختلف استان و کشور نظیر حاج کاظم محمدی، خلیل نگهبان، رضا رودکی، محمد شریف زاده، مصطفی موسوی نژاد، سعید خائف پناه، هشم عبدالرحیم زادگان، بهنام زارع، جعفر علیزاده، محسن رسولی، حسین فتح اللهی و مجتبی نادری زاده در رثا شهادت سرور و سالار شهیدان و یاران باوفایش مداحی خواهند کرد.

وی به برنامه شیرخوارگان حسینی در نخستین جمعه محرم اشاره کرد و گفت: جمعه ۳۰ تیرماه از ساعت ۷:۳۰ صبح همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی، همزمان با اقصی نقاط کشور، در شبستان امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5838681

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