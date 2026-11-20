به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کاخ سفید اعلام کرد: «شان کرنکراس»، مدیر ملی امنیت سایبری آمریکا از سمت خود کناره‌گیری کرد.

بر اساس گزارش‌ها، کرنکراس تمایلی به ادامه فعالیت برای دو سال دیگر نداشته و تصمیم گرفته است پیش از آغاز دوره جدید کنگره، فرصت لازم برای معرفی و تأیید جانشین خود در سنا فراهم شود.

وی ریاست دفتر مدیر ملی امنیت سایبری را برعهده داشت؛ نهادی که مسئول هماهنگی سیاست‌ها و راهبردهای امنیت سایبری در سطح دولت فدرال آمریکاست.

کناره‌گیری مدیر ملی امنیت سایبری آمریکا در شرایطی اعلام شده است که طی روزهای اخیر اختلال‌هایی در سامانه‌های مایکروسافت، شبکه حمل‌ونقل هوایی، برخی بانک‌های بزرگ و شبکه ارتباطی داخلی آژانس امنیت ملی این کشور رخ داده است.

با این حال مقام‌های ارشد دولت آمریکا اعلام کرده‌اند که تاکنون شواهدی مبنی بر ارتباط این اختلال‌ها با یک حمله سایبری هماهنگ یا دخالت عوامل خارجی به دست نیامده و این حوادث را ناشی از مشکلات فنی، به‌روزرسانی و تعمیر سامانه‌ها دانسته‌اند.