اجرای طرح بصیرت عاشورایی در۳۵۰ بقعه اصفهان

حجت الاسلام ولی الله روان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به در پیش داشتن ایام محرم و صفر اظهار داشت: طبق روال هر ساله اجرای برنامه‌های فرهنگی و مذهبی ویژه این ایام در قالب طرح بصیرت عاشورایی در دستور کار اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان و ادارات شهرستانی قرار دارد.

وی با بیان اینکه طرح بصیرت عاشورایی از ۲۸ تیر تا ۲۵ شهریور در سه سطح در امامزادگان استان اجرایی می‌شود، افزود: ۳۵۰ بقعه میزبان اجرای این طرح هستند.

معاون فرهنگی اجتماعی اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با بیان اینکه در بقاع سطح یک آماده سازی صحن بقاع برای حضور دسته‌جات و عزاداری را داریم، ادامه داد: ما در بقاع پوشش رسانه‌ای را خواهیم داشت، ضمن اینکه سخنرانی را در دهه اول محرم و دهه آخر ماه صفر در این بقاع داریم.

اعزام ۲۰۰ مبلغ برای طرح بصیرت عاشورایی در اصفهان

وی با بیان اینکه در اجرای طرح بصیرت عاشورایی امسال ۲۰۰ مبلغ را برای امامزادگان سطح استان اصفهان اعزام خواهیم کرد، گفت: از این تعداد ۱۵۰ مبلغ بومی و ۵۰ مبلغ نیز از قم اعزام خواهند شد.

حجت الاسلام روان با اشاره به اجرای مراسم تعویض پرچم بقاع متبرکه استان اصفهان افزود: این مراسم روز چهارشنبه اول محرم با حضور هیئات مذهبی برگزار خواهد شد.

وی برگزاری همایش نوجوانان حسینی در روز ۶ محرم را از دیگر برنامه‌های در دستور کار طرح بصیرت عاشورایی عنوان کرد و گفت: این مراسم روز ۶ محرم برگزار می‌شود، همچنین مراسم شیرخوارگان حسینی نیز ۳۰ تیرماه در اکثر امامزادگان برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی اجتماعی اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با بیان اینکه برای روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی نیز هماهنگی‌های لازم برای برپایی نماز جماعت در امامزادگان انجام شده و محدودیت ترافیکی در خیایان‌های اطراف امامزادگان شاخص ایجاد خواهد شد.

وی با اشاره به اجرای مراسم سنتی چهارپایه خوانی در صحن بقاع شاخص استان در روز عاشورای حسینی گفت: همچنین ۱۱ محرم مراسم شهادت امام سجاد (ع) را برگزار خواهیم کرد و همایش رهروان زینبی نیز ۱۲ محرم برگزار خواهد شد.

راه اندازی هیئت‌های نوجوانان در اصفهان

معاون فرهنگی اجتماعی اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با اشاره به برپایی هیئت نوجوانان عاشورایی در اصفهان ابراز داشت: راه اندازی کاروان عزا با حضور مداحان جوان و نوجوان نیز برای سال جاری در دستور کار است.

وی با بیان اینکه حمایت از گروه‌های تعزیه خوانی استان از محل نیات واقفان پیش بینی شده است، گفت: نصب تصاویر شهدا در بقاع متبرکه نیز انجام خواهد شد.

حجت الاسلام روان تهیه پرچم عزای سید الشهدا و اهدای آن به مجاوران امامزادگان را نیز از دیگر برنامه‌های بصیرت عاشورایی در سال جاری اعلام کرد و ادامه داد: همچنین پویش هر منزل یک بیرق امام حسین (ع) و هر خانه یک حسینیه برای فعال سازی روضه‌های خانگی را نیز اجرایی خواهیم کرد.

وی اضافه کرد: همچنین حضور فعال در فضای مجازی را با راه اندازی شبکه شمیم افق خواهیم داشت و قصد داریم در این فضا هیئت‌های مجازی را نیز با همکاری مراکز افق امامزادگان راه‌اندازی کنیم.