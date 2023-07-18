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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۹:۲۴

بر اساس گزارش وزارت بهداشت؛

کرونا دوباره قربانی گرفت/ شناسایی ۲۱ بیمار جدید

کرونا دوباره قربانی گرفت/ شناسایی ۲۱ بیمار جدید

بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته کرونا در کشور ۲ قربانی گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۲۷ تیرماه ۱۴۰۲ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۱ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۱۰ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۶۱۲ هزار و ۸۱۷ نفر رسید.

در طول ۲۴ ساعت گذشته، دو نفر از بیماران کووید ۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۶ هزار و ۳۰۴ نفر رسید.

تا کنون ۷ میلیون ۳۷۱ هزار و ۴۶۳ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده اند.

۸ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۵۶ میلیون و ۹۵۹ هزار و ۷۲۶ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

کد مطلب 5840283
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • Ashalice BY ۲۲:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
      0 0
      پاسخ
      بستان ۱۰ از ۲۱ بیمار جدید مبتلا به کووید در این روز شناسایی و بستری شده اند.

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