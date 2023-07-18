مشارکت عمومی در انتخابات نشانه رشد سیاسی جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ناهیدی عصر سه شنبه در جمع مسئولان حوزه سیاسی و انتخابات فرمانداری‌ها و بخشداری‌های خراسان شمالی که در محل سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار داشت: انتخاب کردن و انتخاب شدن، هر دو در نظام ما برای مردم داوطلبانه است.

معاون سیاسی استاندار خراسان شمالی ادامه داد: مشارکت عمومی در انتخابات مهم می‌باشد چون اولاً فرصتی برای اعمال اراده‌ی مردم در حاکمیت است، ثانیاً نشانه رشد سیاسی جامعه بوده و ثالثاً نتیجه‌ی انتخاب مردم در ۴ سال سرنوشت همه ملت اثر گذار است.

وی به فتنه جویی های دشمن با استفاده از ابزار رسانه و عوامل داخلی اشاره کرد و گفت: همانگونه که انتخابات برای مشارکت مردم در سرنوشت خود فرصت است، دشمن هم به آن به عنوان فرصت نگاه می‌کند و هرجایی که احساس کند جنگ برایش هزینه دارد از ابزار رسانه و فضای مجازی برای ایجاد ناپایداری و بی اعتمادی استفاده می‌کند.

ناهیدی با تاکید بر اینکه قانون گرایی باید به فرهنگ غالب در جامعه تبدیل شود، گفت: عدم مشارکت در انتخابات ممکن است عدم تعهد شخصی به قانون و قانون گریزی را در پی داشته باشد که باعث افزایش پرونده‌های قضائی و کیفری می‌شود و به مصلحت نظام نیست.