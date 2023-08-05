اعتراف به قتل در شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی ولیپور گودرزی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ اظهار داشت: اوایل مردادماه سال جاری وقوع یک مورد فوتی مشکوک در یکی از محله‌های شرق شهر تهران از طریق اورژانس بیمارستان به پلیس آگاهی تهران اعلام و رسیدگی به این پرونده در اختیار تیمی از کارآگاهان ویژه قتل اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

کارآگاهان در گام نخست تحقیقاتشان دریافتند، خانمی حدوداً ۳۵ ساله در تاریخ سوم مرداد ماه سال جاری حوالی عصر، با ورود اورژانس به منزل وی، او را به بیمارستان انتقال دادند و علیرغم اقدامات پزشکی، وی به دلیل جراحات وارده و مقدار خون از دست رفته، جان خود را از دست داده است.

کارآگاهان در گام بعدی با بررسی جسد آثار جراحت در نواحی مختلف روی سینه، شکم و پهلو او مشاهده کردند و با استفاده از روش‌های میدانی و تحقیقات محلی دریافتند؛ در تاریخ و ساعت مرد جوانی به منزل مقتول مراجعه کرده است و پس از مدتی، وی با ظاهری آشفته خارج می‌شود.

وی با اشاره به اینکه با ورود به منزل مقتول آثار برجای مانده از خونریزی و یک قبضه چاقو در صحنه جرم کشف شد، ادامه داد: کارآگاهان در ادامه به شناسایی قاتل پرداختند تا اینکه یازدهم مرداد ماه از کلانتری محل وقوع جرم تماس و اعلام داشتند، فردی به کلانتری مراجعه و به ارتکاب یک فقره قتل اعتراف کرده است.

کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی سریعاً به کلانتری مراجعه کردند و متهم ۳۵ ساله پس از انتقال به پلیس آگاهی در خصوص چرایی و چگونگی وقوع قتل اظهار کرد، به مدت ۴ سال مقتول را می شناخته و قرار بر ازدواج داشتند و طی این سال‌ها هرچقدر درآمد داشتم به نامزدم امانت دادم تا برایم پس انداز کند تا اینکه یک روز از ارتباط او با فرد دیگری با خبر شدم. برای پس گرفتن پول پس اندازم نزد او رفتم که با مقاومت وی برای بازگشت پول مواجه شدم و پس از درگیری لفظی به دلیل خشم زیاد او را با چاقو زخمی کردم و به سرعت از محل متواری شدم. ولی پس از عذاب وجدان و ناراحتی بسیار، خود را به این کلانتری معرفی کردم.

رئیس پلیس آگاهی پایتخت در پایان خاطرنشان کرد: متهم با تکمیل پرونده و تحقیقات پلیسی، با صدور قرار قانونی روانه زندان شد.