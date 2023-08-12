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۲۲ مرداد ۱۴۰۲، ۰:۱۳

معاون مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:

تعداد خبرنگاران عضو سامانه جامع رسانه ها در کشور به ۸۰۰۰ نفر رسید

تعداد خبرنگاران عضو سامانه جامع رسانه ها در کشور به ۸۰۰۰ نفر رسید

یاسوج- معاون مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در ابتدای دولت تعداد خبرنگاران عضو سامانه جامع رسانه ها کمتر از ۲۰۰۰ نفر بود که این میزان اکنون به ۸۰۰۰ نفر رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد مهدی پور شامگاه شنبه در اختتامیه جشنواره خبر خوب در یاسوج افزود: همچنین میزان کل آگهی‌های های دولتی در استان کهگیلویه و بویراحمد، در سال ۱۴۰۰ بین مطبوعات استان ۶۰۰ میلیون تومان بوده و در سال گذشته این میزان به دو میلیارد تومان رسیده است.

وی بیان داشت: در سال جاری نیز، تا ۴ ماهه نخست سال این میزان، به یک میلیارد تومان رسیده است که تا پایان سال، افزایش پنج برابری خواهیم داشت.

مهدی پور تصریح کرد: در تمام آئین نامه‌ها و رتبه بندی ها استان‌های کمتر برخوردار، دو برابر دیگر استان‌ها از بودجه بهره مند می‌شوند و در سال گذشته علی رغم کاهش بودجه یارانه، این میزان در رتبه بندی برای استان کهگیلویه و بویراحمد دو برابر بود.

وی با بیان اینکه یکی از کارهایی که باید انجام شود، برای حاکم نشدن فضای بد بر رسانه مبارزه با اخبار خلاف واقع است، گفت: فضای مجازی و بسترهای نوین ارتباطی این امکان را می‌دهد که در هرجایی هر امکانی برای ارتباطات وجود داشته باشد.

مهدی پور اظهار داشت: همه ما در یک حوضچه بزرگ اطلاعات قرار داریم و اشتراک گذاری محتوا باید به گونه‌ای باشد که بین المللی فکر کرده و ملی عمل کنیم.

وی افزود: در حوزه کارگاه‌های بالای پنج نفر نیز تلاش شد که پرداخت یارانه کاغذ انجام شود.

کد مطلب 5859944

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