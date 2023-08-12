تعداد خبرنگاران عضو سامانه جامع رسانه ها در کشور به ۸۰۰۰ نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد مهدی پور شامگاه شنبه در اختتامیه جشنواره خبر خوب در یاسوج افزود: همچنین میزان کل آگهی‌های های دولتی در استان کهگیلویه و بویراحمد، در سال ۱۴۰۰ بین مطبوعات استان ۶۰۰ میلیون تومان بوده و در سال گذشته این میزان به دو میلیارد تومان رسیده است.

وی بیان داشت: در سال جاری نیز، تا ۴ ماهه نخست سال این میزان، به یک میلیارد تومان رسیده است که تا پایان سال، افزایش پنج برابری خواهیم داشت.

مهدی پور تصریح کرد: در تمام آئین نامه‌ها و رتبه بندی ها استان‌های کمتر برخوردار، دو برابر دیگر استان‌ها از بودجه بهره مند می‌شوند و در سال گذشته علی رغم کاهش بودجه یارانه، این میزان در رتبه بندی برای استان کهگیلویه و بویراحمد دو برابر بود.

وی با بیان اینکه یکی از کارهایی که باید انجام شود، برای حاکم نشدن فضای بد بر رسانه مبارزه با اخبار خلاف واقع است، گفت: فضای مجازی و بسترهای نوین ارتباطی این امکان را می‌دهد که در هرجایی هر امکانی برای ارتباطات وجود داشته باشد.

مهدی پور اظهار داشت: همه ما در یک حوضچه بزرگ اطلاعات قرار داریم و اشتراک گذاری محتوا باید به گونه‌ای باشد که بین المللی فکر کرده و ملی عمل کنیم.

وی افزود: در حوزه کارگاه‌های بالای پنج نفر نیز تلاش شد که پرداخت یارانه کاغذ انجام شود.