۵۰ شرکت دانش بنیان به زائران اربعین خدمت رسانی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش ملکی فر امروز در سی و هشتمین رویداد صندوق نوآوری در حوزه همکاری فناورانه در خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی که صبح امروز با حضور محسن منصوری معاون اجرایی رئیس جمهور، محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات برگزار شد، اظهار کرد: فروش دانش بنیان‌ها در حال حاضر به ۴۳۵ همت رسیده و اشتغال دانش بنیان‌ها ۲۶۶ هزار نفر برآورد می‌شود که این آمار در حال افزایش است.

وی افزود: طبق قانون هر سال باید نیم درصد بودجه عمومی به صندوق تزریق شود که این نیم درصد امسال بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که محقق نشد اما با سرمایه محدود ۳ هزار میلیارد تومانی موفق شده ایم ۴۰ همت در طول ۱۰ سال گذشته به دانش بنیان‌ها خدمات و تسهیلات ارائه دهیم.

ملکی فر ارائه تسهیلات تولید نیمه صنعتی، انواع ضمانت نامه، تسهیلات قرض الحسنه اشتغال‌زایی، حمایت بلاعوض اخذ استاندارها، حمایت بلاعوض حفاظت از مالکیت فکری را از جمله خدمات صندوق به دانش بنیان‌ها اعلام کرد.

وی با اشاره به برگزاری رویداد همکاری فناورانه در خدمت رسانی به اربعین گفت: در این رویداد حدود ۳۳ شرکت دانش بنیان و ۱۷ شرکت فناور و خلاق در ۵ حوزه سلامت، ارتباطات، حمل و نقل، صنایع خلاق و بیمه حضور پیدا کرده اند و می‌توانند به زائران اربعین کمک کنند. امسال کار را دیر شروع کردیم و قطعاً ظرفیت دانش بنیان‌ها در حوزه خدمات رسانی به اربعین بیشتر از اینها است.

معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: از جمله محصولات دانش بنیان‌ها برای خدمت رسانی به زائران اربعین می‌توان به ویلچر فوق سبک، اسپری بینی، دستگاه اکسیژن ساز و نرم افزار پزشک یاب اشاره کرد.