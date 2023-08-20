به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیل، «جاش گرین»، فرماندار هاوایی اعلام کرده است که تا کنون فقط حدود ۶۰ درصد از منطقه آتش سوزی در این ایالت توسط تیم‌های جستجو و نجات مورد بررسی و عملیات قرار گرفته‌اند و بسیاری از مناطق باقی مانده از آتش سوزی هنوز در وضعیت بحرانی به سر می‌برند.

برایان شاتز (D) سناتور ایالات متحده نیز گفت که حتی پس از انجام این کار، پاکسازی خاکستر و آوار از لاهاینا و جوامع اطراف یک فرآیند طولانی، پرهزینه و بالقوه خطرناک خواهد بود.

شاتز توضیح داد: «آواربرداری آتش سوزی هاوایی ممکن است تا یک میلیارد دلار هزینه در بر داشته باشد و تا یک سال طول بکشد، بنابراین ما باید خود را برای همکاری با یک شرکت واقعاً بزرگ برای از بین بردن همه این زباله‌ها آماده کنیم.»

شاتز گفت که پاکسازی می‌تواند زمانی آغاز شود که نیروهای امدادی جستجو برای خانواده‌ها و دوستان مفقود شده را به پایان برسانند.

شاتز گفت: «هیچکس این سوال را حل نکرده است که قرار است چه اتفاقی برای آوارهای ساختمانی پس از آتش سوزی بزرگ بیافتد؟»

او گفت: «ما تدارکات پس از آتش سوزی را مشخص نکردیم. من نمی دانم که آیا این امکان پذیر است یا خیر؟»

شاتز گفت: «در حال حاضر، ما توافقی داریم که دولت فدرال ۱۰۰٪ هزینه‌ها را برای ۱۲۰ روز آینده پوشش خواهد داد.»

در همین حال، فعالان اجتماعی روز جمعه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفتند که نگران هستند فرماندار هاوایی خیلی سریع برای بازسازی آنچه از دست رفته دست به اقدام بزند، در حالی که شهروندان هنوز داغدارند. آنها از فرماندار گرین خواستند تا به ساکنان وقت بدهد تا تصمیم‌گیری مناسب انجام دهند.

از سوی دیگر، وزارت دفاع آمریکا موسوم به پنتاگون نزدیک به ۷۰۰ پرسنل و ۱۴۰ نفر از گارد ساحلی ایالات متحده را به هاوایی اعزام کرده است تا به مبارزه با آتش سوزی‌هایی که هنوز در سراسر جزیره اقیانوس آرام در حال گسترش هستند کمک کنند.

مقامات نظامی ایالات متحده اعلام کردند که به تلاش‌های خود برای مبارزه با آتش‌سوزی‌ها تا خاموش شدن کامل آتش‌ها ادامه دهند و به تلاش‌های پاکسازی پس از فاجعه اخیر کمک خواهند کرد.

در حال حاضر، ارتش آمریکا بخشی از یگان‌های مهندسی خود را برای حذف آوار آتش سوزی در هاوایی مستقر کرده است. نیروی دریایی و نیروی هوایی نیز از این نیروها حمایت می‌کنند.

ارتش بر مأموریت‌هایی برای حمل تدارکات و منابع در سراسر جزیره، انجام عملیات اطفای هوایی کامل آتش و توزیع سوخت، و ایجاد امکانات پشتیبانی و غیره متمرکز است.

«سرتیپ ژنرال استفان لوگان»، که عملیات ارتش را تحت نیروی عملیات مشترک ۵-۰ تحت فرماندهی هند و اقیانوسیه ایالات متحده رهبری می‌کند، گفت: «قدرت ترکیبی شرکای نظامی و غیرنظامی ما تأثیر قابل‌توجهی بر روی زمین دارد، اما شدت آتش سوزی‌ها بسیار گسترده هستند و هنوز این آتش سوزی در هاوایی به طور کامل کنترل نشده است.»

آتش‌سوزی‌ها عمدتاً در جزیره مائویی شعله‌ور هستند، جزیره‌ای که در اثر آتش سوزی ویران شده است و بیش از ۲۰۰۰ خانه آسیب دیده یا ویران شده و بیش از صد نفر کشته شده‌اند.

آتش نشانان و امدادگران اورژانس اکنون دو آتش سوزی را در مائویی خاموش کرده‌اند اما هنوز دو آتش سوزی را مهار نکرده‌اند. آتش سوزی کولا در مائوئی ۸۰ درصد و آتش سوزی لاهاینا تا کنون ۹۰ درصد مهار شده است.

رسانه‌های آمریکا می‌گویند این آتش‌سوزی‌ها مرگبارترین فاجعه طبیعی در تاریخ ایالت هاوایی و یکی از بدترین فجایع طبیعی در تاریخ مدرن آمریکاست. گفته می‌شود بر اثر آتش سوزی بزرگ هاوایی، بخش زیادی از شهر کوچک لاهاینا در مائوئی ویران شده و صدها خانواده محلی نیز آواره شده‌اند.

پیش‌تر اعلام شده بود که ۱۴ هزار و ۹۰۰ نفر از بازدیدکنندگان جزیره مائوی، از طریق هوایی این جزیره را ترک کرده‌اند. همچنین بر اساس اعلام مقامات، عملیات تخلیه منطقه مسکونی کاناپالی همچنان ادامه دارد.

آتش‌سوزی جنگل‌ها در ساحل غربی جزیره مائوی از سه‌شنبه هفته گذشته شروع شد و وزش باد شدید به آن دامن زد. این آتش‌سوزی شهر «لاهاینا» را محاصره کرده و برخی از مردم در خیابان‌ها گرفتار شده و برخی دیگر نیز خود را به آب‌های اقیانوس انداختند.

جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا آتش‌سوزی جنگل‌ها در هاوایی را یک «فاجعه بزرگ» خواند و فرمان ارائه کمک‌های فدرال را صادر کرد.