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۱۱ شهریور ۱۴۰۲، ۱۸:۱۲

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام در کهگیلویه و بویراحمد:

۴۵۰۰ بسته آموزشی بین دانش‌آموزان کهگیلویه و بویراحمد توزیع می‌شود

۴۵۰۰ بسته آموزشی بین دانش‌آموزان کهگیلویه و بویراحمد توزیع می‌شود

یاسوج- مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام در کهگیلویه و بویراحمد گفت: رزمایش مشق احسان در استان آغاز و ۴۵۰۰ بسته آموزشی و لوازم التحریر تهیه و بین دانش‌آموزان مناطق محروم استان توزیع می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شایان نادری بعدازظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران، اظهار داشت: در این راستا، توسط گروه‌های جهادی و برای جمع آوری کمک‌های نقدی و غیرنقدی در شهرهای مختلف استان ۱۵ غرفه دایر می‌شود.

وی بیان داشت: تا قبل از شروع سال تحصیلی جدید، رزمایش مشق احسان در استان برگزار می‌شود.

نادری تصریح کرد: بسته‌های آموزشی اهدایی شامل کیف، دفتر و ملزومات آموزشی است.

وی افزود: اهدای کمک وسایل آموزشی در راستای رفاه حال دانش آموزان در مناطق کمتر برخوردار انجام می‌شود.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام در کهگیلویه و بویراحمد، گفت: رزمایش مشق احسان در استان آغاز و ۴۵۰۰ بسته آموزشی و لوازم التحریر تهیه و بین دانش‌آموزان مناطق محروم استان توزیع می‌شود.

کد مطلب 5877290

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