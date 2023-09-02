به گزارش خبرنگار مهر، شایان نادری بعدازظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران، اظهار داشت: در این راستا، توسط گروه‌های جهادی و برای جمع آوری کمک‌های نقدی و غیرنقدی در شهرهای مختلف استان ۱۵ غرفه دایر می‌شود.

وی بیان داشت: تا قبل از شروع سال تحصیلی جدید، رزمایش مشق احسان در استان برگزار می‌شود.

نادری تصریح کرد: بسته‌های آموزشی اهدایی شامل کیف، دفتر و ملزومات آموزشی است.

وی افزود: اهدای کمک وسایل آموزشی در راستای رفاه حال دانش آموزان در مناطق کمتر برخوردار انجام می‌شود.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام در کهگیلویه و بویراحمد، گفت: رزمایش مشق احسان در استان آغاز و ۴۵۰۰ بسته آموزشی و لوازم التحریر تهیه و بین دانش‌آموزان مناطق محروم استان توزیع می‌شود.