کوفیان به دیناری همه چیزشان را فروختند/غلامی که در کربلا شهید نشد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش رادیویی «با کاروان عشق» توسط اداره‌کل هنرهای نمایشی رادیو تولید و پخش شده است. «با کاروان عشق» در سال ۱۳۹۶ توسط ایوب آقاخانی هنرمند با سابقه تئاتر و رادیو کارگردانی شده است و ماجرای این نمایش رادیویی به بعد از واقعه کربلا و شهادت امام حسین (ع) و یاران ایشان مربوط است.

علیرضا غنچی فشکی نویسنده «با کاروان عشق» است و احمد گنجی، بهرام ابراهیمی، علی میلانی، باقر کریم‌پور، عبدالعلی کمالی، میرطاهر مظلومی، کرامت رودساز، محمد آقامحمدی، محمد پورحسن، مهدی نمینی‌مقدم، اکبر مولایی، زنده‌یاد مهرداد عشقیان، سلمان خطی، حمیدرضا هدایتی، محمدسعید سلطانی، بازیگران این مجموعه رادیویی هستند.

گوینده زنده‌یاد مهرداد عشقیان، افکتور نازنین حسن‌پور، صدابردار محمدرضا محتشمی و تهیه‌کننده محمد مهاجر دیگر عوامل نمایش رادیویی «کاروان عشق» را تشکیل می‌دهند.

در دومین قسمت این نمایش رادیویی با مدت زمان ۱۵ دقیقه و ۲۱ ثانیه، عبیدالله‌بن حُر ۷ سال پس از واقعه کربلا و روز عاشورا، برای سیف پسر خود به ذکر اتفاقات روز دوم ماه محرم می‌پردازد. وی از ملاقات خود با حُربن یزید ریاحی می‌گوید که طی آن قصد داشت حُر را از بستن راه بر امام حسین (ع) منصرف کند اما حُر به او گفته که مأمور است و معذور.

عبیدالله‌بن حُر در حین گفتگو با حُر از او درخواست می‌کند که راه امام حسین (ع) و یارانش را باز کند تا به کوفه بروند زیرا در کوفه یاران بسیاری دارد اما حُر این گفته وی را خام‌انگاری می‌داند و می‌گوید کوفیان به دیناری همه چیزشان را به حراج می‌گذارند و...

با هم دومین قسمت نمایش رادیویی «با کاروان عشق» را بشنویم.