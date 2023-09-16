به گزارش خبرنگار مهر، نمایش رادیویی «با کاروان عشق» توسط اداره‌کل هنرهای نمایشی رادیو تولید و پخش شده است. «با کاروان عشق» در سال ۱۳۹۶ توسط ایوب آقاخانی هنرمند با سابقه تئاتر و رادیو کارگردانی شده است و ماجرای این نمایش رادیویی به بعد از واقعه کربلا و شهادت امام حسین (ع) و یاران ایشان مربوط است.

علیرضا غنچی فشکی نویسنده «با کاروان عشق» است و احمد گنجی، بهرام ابراهیمی، علی میلانی، باقر کریم‌پور، عبدالعلی کمالی، میرطاهر مظلومی، کرامت رودساز، محمد آقامحمدی، محمد پورحسن، مهدی نمینی‌مقدم، اکبر مولایی، زنده‌یاد مهرداد عشقیان، سلمان خطی، حمیدرضا هدایتی، محمدسعید سلطانی، بازیگران این مجموعه رادیویی هستند.

گوینده زنده‌یاد مهرداد عشقیان، افکتور نازنین حسن‌پور، صدابردار محمدرضا محتشمی و تهیه‌کننده محمد مهاجر دیگر عوامل نمایش رادیویی «کاروان عشق» را تشکیل می‌دهند.

در قسمت دهم و پایانی «با کاروان عشق» با مدت زمان ۲۱ دقیقه و ۴۰ ثانیه، روز دهم ماه محرم روایت می‌شود؛ زمانی که سمعان روایت می‌کند که امام حسین (ع) در شب قبل از نبرد با سپاهیان دشمن، به او فرموده بود تا اسب‌ها را آماده کند. حضرت در خیمه به یاران خود فرموده بود هر آنکه می‌خواهد زنده بماند می‌تواند در تاریکی شب با استفاده از اسب راهی شود و جان خود را حفظ کند.

برخی رفتند و یاران با وفای حضرت ماندند. در روز نبرد بر خلاف شمر و باقی اشقیا، حُر با تردیدی که در دل داشت به سپاه حسین بن علی (ع) پیوست و خطاب به کوفیان گفت که خداوند در روز محشر آن‌ها را گرفتار عقوبتی سخت خواهد کرد زیرا در مقابل پسر رسول خدا (ص) ایستاده‌اند.

با هم دهمین و آخرین قسمت از نمایش رادیویی «با کاروان عشق» را بشنویم.