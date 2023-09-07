۷ میلیارد تومان هزینه درمان بیماران خاص به سمنان تعلق گرفت

محمود منطقی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه مددجویان بهزیستی دارای بیمه پایه هستند و یا بهزیستی برایشان بیمه پایه را اجرا کرده است، بیان کرد: در سال‌های اخیر دو هزار و ۳۷۶ نفر از مددجویان بهزیستی همچنین تحت عنوان بیمه سلامت از سوی بهزیستی بیمه شده‌اند و مابقی مددجویان نیز از بیمه سلامت یا بیمه تأمین اجتماعی استفاده می‌کنند.

وی با بیان اینکه این افراد تحت پوشش بیمه، می‌توانند از خدمات مراکز طرف قرار داد با این بیمه برخوردار شوند، گفت: مشکلی در مقوله بیمه پایه برای مددجویان وجود ندارد و خدمات مختلف به مددجویان داده می‌شود.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان با بیان اینکه از سال گذشته ۵۹ خدمت موسوم به ستاره دار که مورد نیاز معلولان قرار دارد توسط بیمه سلامت تحت پوشش قرار گرفته است، بیان کرد: ۷۰ درصد هزینه‌های درمانی افراد را بیمه متقبل می‌شود و تنها ۳۰ درصد از هزینه درمان را باید فرد پرداخت کند.

منطقی تعداد کل بیمه شدگان بهزیستی در حوزه بیمه سلامت استان سمنان را پنج هزار و ۳۹۴ مددجو اعلام کرد و گفت: بیمه‌های تکمیلی طرح‌های کشوری هستند که در سنوات قبل نیز مطرح شدند اما به دلیل برخی کمبود منابع اعتباری و همچنین برخی موانع قانونی امکان اینکه تمام مددجویان پوشش بیمه تکمیلی شوند وجود نداشته است.

وی در پاسخ به مطالبات بیماران خاص و معلولان برای بیمه تکمیلی، افزود: سال گذشته برخی مددجویان را به صورت موردی با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مختلف مانند بنیاد برکت توانستیم بیمه تکمیلی کنیم همچنین هفت میلیارد تومان منابع اعتباری نیز به استان سمنان اعطا شد تا بتوانیم هزینه‌های درمانی مددجویانی که احتمالاً خارج از بیمه پایه هستند را پرداخت کنیم.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان از پیگیری برای بیمه تکمیلی برای مددجویان به خصوص معلولان در سراسر کشور خبر داد و بیان کرد: در صورت اجرای طرح بیمه تکمیلی برای مددجویان بهزیستی، این طرح در استان سمنان هم اجرایی خواهد شد.